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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس البحوث الفلكية يزور مركز الزلازل بأسوان برفقة وفد صيني لبحث سبل التعاون

رئيس البحوث الفلكية يزور مركز الزلازل بأسوان بمرافقة الصين
رئيس البحوث الفلكية يزور مركز الزلازل بأسوان بمرافقة الصين
إسلام خالد

قام الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بزيارة ميدانية إلى مركز أسوان للزلازل وموقع "أبو سمبل"، رفقة وفد رفيع المستوى من أكاديمية العلوم الصينية برئاسة  الدكتور Liu Jing، وعضوية كل من الدكتور Cheng Haowen والدكتور Sun Jian، وذلك للوقوف على أحدث التقنيات وبحث سبل الشراكة البحثية العلمية بين الطرفين، في خطوة تعزز التعاون العلمي بين مصر والصين.

ورافق رئيس المعهد خلال الزيارة وفد مصري ضم كلاً من: الدكتور محمد صميدة (رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء)، والدكتور شفيق تعيلب، والدكتور أحمد مجدي (الأساتذة المساعدون بمعمل أبحاث الفضاء). 

وكان في استقبالهم الدكتور السيد عيسوي، مدير المركز الإقليمي للزلازل بأسوان.

واستهل الوفد زيارته بمركز زلازل أسوان، حيث رحب الدكتور السيد عيسوي بالحضور، وقدم عرضًا تعريفيًا تناول نشأة المركز، وأقسامه العلمية، وإمكاناته في دعم البحث العلمي، عقب ذلك جولة تفقدية لمرافق المركز برفقة الدكتور أحمد حامد الباحث بالمركز، لاطلاع الجانب الصيني على الأنشطة الميدانية المتاحة.

وفي إطار تقييم المواقع الرصدية، نفذ الوفد المشترك زيارة ميدانية إلى موقع أبو سمبل، جرى خلالها إجراء سلسلة من القياسات الفلكية الليلية لدراسة خصائص الموقع ومدى ملاءمته لاستضافة الأنشطة الرصدية والدراسات العلمية المستقبلية.

وشهدت اللقاءات جلسات مباحثات مكثفة حول فرص توسيع آفاق التعاون البحثي، وتبادل الخبرات التقنية والعلمية بين المعهد القومي وأكاديمية العلوم الصينية، لا سيما في مجالات الرصد الفلكي، وعلوم الفضاء، والتطبيقات الجيوفيزيقية.

وأكد الدكتور باسم نبوي أن هذه الزيارة تأتي ضمن استراتيجية المعهد لتوسيع قاعدة الشراكات الدولية مع كبرى المؤسسات العلمية العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة القدرات البحثية والتكنولوجية للكوادر المصرية وتطوير مجالات علوم الفضاء.

أسوان مركز أسوان للزلازل أكاديمية العلوم الصينية المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مصر والصين

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