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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شيخ الأزهر ينعى تلميذًا توفي في حادث مأساوي بمعهد دنوشر الابتدائي بالغربية

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
عبد الرحمن محمد

نعى  الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ببالغ الحزن وصادق المواساة، التلميذ أحمد خالد غنيم، بالصف السادس الابتدائي، الذي وافته المنية إثر حادث مأساوي بمعهد دنوشر الابتدائي، التابع لمنطقة الغربية الأزهرية بمدينة المحلة الكبرى.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة التلميذ الراحل، في هذا المصاب الأليم الذي أحزن القلوب وأوجع النفوس، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم والديه وأسرته الصبر والسلوان، ويربط على قلوبهم، وينزل عليهم سكينته، ويعينهم على تحمل هذا الفقد القاسي، وأن يجبر مصابهم جبرًا يليق بكرمه ورحمته.

واختتم شيخ الأزهر دعاءه بقوله تعالى: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».

ووجَّه فضيلة الإمام الأكبر وفدًا أزهريًّا برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بأعمال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لتقديم واجب العزاء والمواساة إلى أسرة التلميذ الراحل، مؤكدًا تضامن الأزهر الشريف الكامل معهم في هذا الظرف الإنساني الصعب.


 

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