زيلينسكي يكشف أزمة ستارلينك: قيود أمريكية تعطل أنظمة اعتراض أوكرانية.. وأوروبا بلا أعطال

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن فرقًا أمريكية وأوكرانية أجرت محادثات أمس، الجمعة، في ظل التوتر بين البلدين، مشيرًا إلى أن الاضطرابات في نظام الاتصالات ستارلينك لا تزال مستمرة.

خدمة ستارلينك في أوكرانيا

وقال زيلينسكي إن كييف لم تتمكن من تشغيل بعض أنظمة الاعتراض بسبب القيود المفروضة على سرعة أداء ستارلينك.

وأوضح أن القضية قيد المناقشة مع مسئولين في واشنطن، وأن الجانب الأوكراني أُبلغ بأن القيود ناجمة عن أعطال فنية.

وأكد أن أوكرانيا اختبرت عمل ستارلينك على أراضي الاتحاد الأوروبي، حيث عملت الأنظمة بسرعات عالية دون أي أعطال.