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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتحرك إلى ملعب كيتارا.. ومشجع أوغندي يفاجئ الشناوي بهدية خاصة

محمد الشناوي
محمد الشناوي
عمرو مصطفى

تحركت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ملعب المباراة، استعدادًا لمواجهة كيتارا الأوغندي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة كيتارا، تمنحه أفضلية قبل لقاء العودة، في إطار مشوار الفريق نحو التأهل إلى الأدوار المقبلة من البطولة القارية.

وفي لفتة مميزة قبل انطلاق المباراة، حرص أحد المشجعين الأوغنديين على تقديم هدية خاصة إلى محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، في مشهد يعكس الاهتمام بنجوم الفريق الأحمر قبل المواجهة المرتقبة.

وتأتي هذه اللفتة في ظل الأجواء المصاحبة لمباراة الأهلي وكيتارا، التي تشهد اهتمامًا جماهيريًا بظهور الفريق المصري في المنافسات الإفريقية، ورغبة لاعبي الأهلي في العودة بنتيجة إيجابية من أوغندا.

محمد الشناوي الأهلي كيتارا كيتارا الأوغندي كأس الكونفدرالية

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