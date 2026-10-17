الفاتيكان يعلن خروج البابا ليو الرابع عشر من المستشفى واستئناف نشاطه غدًا

أعلن المكتب الصحفي للكرسي الرسولي، أن البابا ليو الرابع عشر سيغادر مستشفى جيميلي في العاصمة الإيطالية روما، اليوم السبت، بعد خضوعه لجراحة في الرئة اليمنى، على أن يعود إلى الفاتيكان ويترأس صلاة التبشير الملائكي غدًا الأحد من شرفة الشقة البابوية.

وأوضح المكتب، في بيان صحفي، أن الأطباء قرروا السماح للبابا بمغادرة المستشفى عقب تقييم حالته الصحية صباح اليوم، مشيرًا إلى أن الفحوصات التي أجريت له، بما في ذلك تحاليل الدم والأشعة السينية على الصدر، أكدت أن حالته تسمح بخروجه.

ونقل البيان عن طبيبي البابا، تأكيدهما أن النتائج الطبية تدعم قرار السماح له بمغادرة المستشفى، حيث كان يتلقى الرعاية عقب الجراحة التي أُجريت له في الرئة اليمنى.

وأضاف المكتب الصحفي أن البابا سيغادر المستشفى في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم متوجهًا إلى الفاتيكان، على أن يؤدي قبل مغادرته قداسًا في الغرفة المخصصة لذلك بالطابق العاشر من مستشفى جيميلي.

ومن المقرر أن يظهر البابا ليو الرابع عشر، غدًا الأحد، من نافذة الشقة البابوية لترؤس صلاة التبشير الملائكي، وفقًا لما أعلنه المكتب الصحفي للكرسي الرسولي.