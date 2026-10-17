ضبط نصاب انتحل صفة موظف تخصص في النصب على عملاء البنوك

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرؤطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحاله صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبته بتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وضُبط بحوزته (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" - 4 شرائح خطوط هواتف محمولة) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وإرتكابه (5) وقائع بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





