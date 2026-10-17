حاملة طائرات أمريكية تصل اليابان لإجراء مناورات مشتركة

وصلت حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية "ثيودور روزفلت " إلى ميناء يوكوسوكا، بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية والتزود بالإمدادات، قبيل انطلاق مناورات عسكرية مشتركة كبرى بين واوشنطن وطوكيو.

وذكرت القوات البحرية الأمريكية في اليابان - في بيان، اليوم /السبت/ - أن زيارة الحاملة إلى الميناء تُعد الأولى منذ عام 2022 لحاملة طائرات أمريكية غير متمركزة بشكل دائم في قاعدة يوكوسوكا البحرية.

ووصلت "ثيودور روزفلت" إلى الميناء أمس، وعلى متنها عدد من الطائرات العسكرية، برفقة طراد مزود بصواريخ موجهة ومدمرة مزودة بصواريخ موجهة، ضمن مجموعة الحاملة القتالية.

ومن المقرر إجراء مناورات "كين سورد" العسكرية خلال الفترة من 19 إلى 29 أكتوبر الجاري، في مناطق مختلفة من اليابان، بمشاركة نحو 45 ألفًا من أفراد قوات الدفاع الذاتي اليابانية، و12 ألف جندي أمريكي.

وبحسب موقع "يو إس إن آي نيوز" التابع للمعهد البحري الأمريكي، من المتوقع أن تحل "ثيودور روزفلت" محل حاملة الطائرات الأمريكية" جورج واشنطن"، المتمركزة في يوكوسوكا، والتي غادرت الميناء الواقع شرقي اليابان في مايو الماضي.



