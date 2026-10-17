حاخام إسرائيلي يفتي بجواز سرقة المستوطنين محصول الزيتون الفلسطيني

أصدر الحاخام دوف ليئور، الحاخام السابق لمستوطنة كريات أربع شرق الخليل، فتوى تبيح للمستوطنين سرقة محصول الزيتون الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

عنف المستوطنين في الضفة

وحسب شبكة قدس الفلسطينية، برر ليئور فتواه بادعاء أن الفلسطينيين لم يشتروا الأرض من اليهود وأن ملكيتها بقيت وفق تفسيره الديني للشعب اليهودي.

واعتبر أن الفلسطينيين الذين يتعذر وصولهم إلى أراضيهم لأسباب أمنية تخلوا عن المحصول، وأن المزارعين حصلوا على مقابل كافٍ من محاصيل السنوات الماضية.

ووصف الحاخام قطف المستوطنين الزيتون بأنه ممارسة ذات فضيلة دينية تُظهر ملكية اليهود للأرض وتحقق ما سماه "وصية احتلال الأرض".

وتمنح الفتوى غطاء دينيا للاستيلاء على محاصيل المزارعين الفلسطينيين وسط اعتداءات مستوطنين متواصلة خلال موسم قطف الزيتون.