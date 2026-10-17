رئيس وزراء إسبانيا يرفض انتقادات القادة الأوروبيين لسياسة الهجرة في بلاده

رفض رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الانتقادات التي وجهها عدد من القادة الأوروبيين لسياسة الهجرة في إسبانيا، مدافعا عن نهج حكومته في التصدي للهجرة غير النظامية وإدارة التدفقات المهاجرة.

ودفع سانشيز، بسجل بلاده في مكافحة الهجرة غير النظامية وسط انتقادات واسعة طالت خطته لتسوية أوضاع المهاجرين على نطاق واسع، في وقت دعت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى التطبيق الكامل لميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء.. حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

وقال سانشيز من العاصمة البلجيكية (بروكسل)،حيث يشارك في قمة المجلس الأوروبي: "إذا نظرتم إلى الحقائق والأرقام -وهو ما يتكرر غالبا مع اليمين المتطرف- فسترون أن الفرق شاسع كالليل والنهار.. ما يُقال لا علاقة له بالواقع على الإطلاق".

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسباني ردا على تعليقات أدلى بها كل من رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش ورئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن والمستشار النمساوي كريستيان ستوكر، والذين شككوا في سياسات الهجرة التي تنتهجها الحكومة الإسبانية، وخصوصا خطتها الاستثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين .

وأضاف : "لدينا خلافات مع رئيسة وزراء الدنمارك، لكن الأمر لا يمت بصلة البتة لما قاله رئيس وزراء جمهورية التشيك، والذي يبدو، بالمناسبة، شديد الشبه بما يروجه حزب فوكس اليميني المتطرف في إسبانيا".

وكان بابيش قد اتهم بعض القادة الأوروبيين بالاستعداد "لاستبدال السكان" من أجل البقاء في السلطة، محذرا من أن بلاده قد تلجأ إلى تشديد إجراءات الرقابة على حدودها لمنع تدفق المهاجرين القادمين من دول أوروبية أخرى.

وفي معرض رده على تلك الانتقادات، أكد سانشيز أن إسبانيا تحرز تقدما ملحوظا في السيطرة على عمليات الوافدين غير النظاميين وتعزيز التعاون مع دول المنشأ والعبور.

واستعرض رئيس الوزراء جهود بلاده مستشهدا بعمليات الاعتراض في المحيط الأطلسي، وحالات إعادة المهاجرين، ورفض الدخول في المطارات كأمثلة بارزة على نجاح السياسة الإسبانية في مجال الهجرة.