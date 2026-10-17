الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية

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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية، وذلك في مقر الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الجديدة.

حضر الاحتفال، رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

بدأت فعاليات الاحتفال بعزف السلام الوطني الجمهوري فور وصول الرئيس السيسي إلى منصة الاحتفال، كما أدى حرس الشرف من الطلبة، التحية العسكرية للرئيس السيسي.

أعقب ذلك تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ يوسف هلال محمد.