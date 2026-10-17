التصنيع الدفاعي والأمن السيبراني على رأس أولويات «الفنية العسكرية».. تخصصات جديدة لدعم الابتكار وحماية القدرات الرقمية

كشف اللواء الحسين مصطفى عبد الحميد شرف، مدير الكلية الفنية العسكرية، عن توجه الكلية نحو التوسع في التخصصات الهندسية المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة والصناعات الدفاعية، من خلال استحداث أقسام علمية تستهدف تعزيز القدرات الفنية والتكنولوجية للقوات المسلحة، ومواكبة التحديات المتزايدة في مجالات التصنيع والأمن الرقمي.

هندسة التصميم والتصنيع

وأوضح شرف، خلال لقاء خاص عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الكلية أنشأت قسم هندسة التصميم والتصنيع؛ بهدف الإسهام في تعميق الصناعات الدفاعية داخل القوات المسلحة، إلى جانب استحداث قسم هندسة الأمن السيبراني؛ لإعداد كوادر متخصصة في التصدي للهجمات السيبرانية وتعزيز منظومة الحماية الرقمية.

تطوير التخصصات الهندسية

وأشار إلى أن تطوير التخصصات الهندسية لا يقتصر على الدراسة الأكاديمية، بل يمتد إلى دعم قدرات الطلاب البحثية والتطبيقية، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب الخبرات التي تساعدهم على الابتكار والتعامل مع التحديات الهندسية والتكنولوجية المختلفة.

وفي هذا الإطار، أكد مدير الكلية الفنية العسكرية اهتمام الكلية بتنظيم المسابقات العلمية والهندسية على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم على البحث والتطوير.

التفاعل مع الفرق البحثية والطلابية

ولفت إلى أن مسابقة جائزة الفريق إبراهيم سليم تمثل إحدى الآليات التي تتيح للطلاب التفاعل مع الفرق البحثية والطلابية والمشاركة في تجارب تنافسية تسهم في تبادل الخبرات، وصقل المهارات العلمية والتطبيقية، وتشجيع الابتكار.

استراتيجية الكلية لتطوير منظومتها التعليمية والبحثية

وشدد على أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الكلية لتطوير منظومتها التعليمية والبحثية، وإعداد كوادر هندسية قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية، ودعم احتياجات القوات المسلحة في مجالات التصنيع الدفاعي والأمن السيبراني والتخصصات الهندسية المتقدمة.