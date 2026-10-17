عسل الغربية يخطف الأنظار في تراثنا 2026.. والمحافظ يواصل دعم القرى المنتجة لتطوير الإنتاج وفتح أسواق جديدة

أكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار جهود المحافظة في دعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة، مشيدًا بمشاركة تكتل عسل النحل بالغربية في معرض «تراثنا 2026»، وما تمثله من فرصة للترويج للمنتجات المحلية وإبراز ما تمتلكه المحافظة من مقومات إنتاجية متميزة، وفتح آفاق جديدة للتسويق والوصول إلى أسواق أوسع.

توجيهاته العاجلة

وشهدت مشاركة تكتل عسل النحل بالغربية في المعرض إقبالًا على منتجاته، وسط مشاركة واسعة للمشروعات والحرفيين من مختلف محافظات الجمهورية، في الدورة الثامنة لمعرض «تراثنا»، التي افتتحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتُقام خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر الجاري تحت شعار «أصل الحكاية».

أصل الحكاية

تأتي المشاركة امتدادًا للتعاون بين محافظة الغربية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، من خلال مشروع «تجارة» الممول من الاتحاد الأوروبي، في إطار جهود تطوير التكتلات الاقتصادية، ودعم أصحاب المشروعات، وتحسين جودة الإنتاج، وتعزيز فرص تسويق المنتجات المحلية.

مناحل العسل

وشملت جهود تطوير تكتل عسل النحل إدخال تطبيقات تكنولوجية حديثة تعتمد على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي لعمليات التصنيع، إلى جانب نظم تخطيط موارد المؤسسات وتتبع مراحل الإنتاج، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز قدرتها على المنافسة.

دعم التكتلات الاقتصادية

وتواصل محافظة الغربية دعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة، والعمل على تعظيم الاستفادة من المقومات الإنتاجية التي تتمتع بها المحافظة، بما يدعم أصحاب المشروعات، ويوسع فرص التسويق، ويحول المنتجات المحلية إلى فرص حقيقية للنمو والتوسع.