خبير : ملف الإسكان من أبرز الملفات المستهدفة بالشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي

أكد العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي والحرب المعلوماتية، أن ملف الإسكان من الملفات التي تتكرر حولها الروايات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار ما وصفه بمحاولات جماعة الإخوان المسلمين استهداف مشروعات الدولة وإثارة الجدل حولها.

وأوضح صابر، خلال حديثه عن تعامل الدولة مع ما يتم تداوله عبر المنصات الإلكترونية وبعض القنوات التلفزيونية الخاصة، أن الإسكان يمثل ملفًا مهمًا لارتباطه المباشر باحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا الملف شهد تطورات واسعة خلال السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق بمعالجة أزمة المناطق العشوائية وتوفير أماكن سكنية ملائمة.

حاتم صابر يستشهد بأزمة العشوائيات

وأشار خبير مكافحة الإرهاب الدولي والحرب المعلوماتية إلى أن مصر شهدت في فترات سابقة كوارث ارتبطت بالتوسع العشوائي في البناء، مستشهدًا بحادث صخرة الدويقة، باعتباره أحد الأمثلة على المخاطر التي قد تنتج عن غياب التخطيط العمراني المناسب.

وأضاف أن التعامل مع ملف العشوائيات استهدف نقل السكان إلى مناطق سكنية أكثر ملاءمة، بما يوفر بيئة معيشية أفضل للمواطنين، لافتًا إلى أن ملف الإسكان أصبح محورًا مهمًا في النقاش حول مشروعات التنمية التي تنفذها الدولة.

وتناول صابر ما وصفه بمحاولات التشكيك في مشروعات الإسكان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أهمية التعامل مع المعلومات المتداولة بحذر، والتمييز بين الوقائع الموثقة والروايات التي تستهدف إثارة الجدل.