ننشر أسماء مسابقة الموظف المثالي بمتحف المجوهرات الملكية

نظم متحف المجوهرات الملكية، مسابقة الموظف المثالي والتى تنعقد شهريًا، تقديراً وتكريمًا لجهود العاملين بالمتحف على عطائهم المستمر وتميزهم.

وأوضحت إدارة متحف المجوهرات الملكية، أن معايير المسابقة تتم عبر اختيار 5 موظفين شهريًا من مختلف إدارات المتحف، لافتًا أنه يتم اختيار الموظف الحاصل على أعلى نسبة تصويت على لقب الموظف المثالي للشهر.

أشارت إدارة المتحف، إلى أن أسماء الفائزون كالتالي:

1-سلمى جمال أمين أثري

2-إيمان إبراهيم أمين أثري

3-شيماء مختار القسم الإداري بالمتحف

4-عندليب محمد قسم الترميم بالمتحف

5-عمرو حسن قسم الأمن بالمتحف

وفى إطار المتبع وفقًا لآليات المسابقة فقد حصدت سلمى جمال على أعلى نسبة من الأصوات لتفوز بلقب الموظف المثالي عن شهر سبتمبر.

متحف المجوهرات الملكية

يذكر أن متحف المجوهرات الملكية قصرا مملوكا لزينب هانم فهمي وبدأ بناؤه في عام 1919 في منطقة زيزينيا، ثم أكملت أبنتها بنائه الأميرة فاطمة الزهراء أحدى أحفاد محمد علي باشا والي مصر، وأقامت في القصر عام 1923.

يعرض المتحف الممتلكات التي جمعتها العائلة طوال فترة حكمها في جميع القاعات القصر الرائعة عاكسًا أسلوب حياتها الفخم؛ فمن بين مقتنيات المتحف تعرض قلادة مطعمة بالماس والزمرد تخص مؤسس الأسرة محمد علي باشا، بالإضافة إلى رقعة شطرنج ذهبية، ومناظير ذهبية مرصعة بالماس والياقوت والزمرد، وأكواب ذهبية مطعمة بالأحجار الكريمة.

كما يتم عرض المجوهرات المبهرة التي أعدها كبار المصممين في أوروبا، والتي كانت تتزين بها الملكات والأميرات من العائلة المالكة في مصر.