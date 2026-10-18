الصحفيين تكرّم 363 متفوقًا من أبناء أعضائها

نظمت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، حفل تكريم المتفوقين من أبناء الصحفيين، على مسرح النقابة، بمشاركة 363 متفوقًا ومتفوقة في المراحل الدراسية والجامعية والدراسات العليا.

نقابة الصحفيين



وقال محمد الجارحي، وكيل نقابة الصحفيين للرعاية الصحية والاجتماعية، إن الحفل هذا العام، للمرة الأولى، شهد سحوبات على جوائز في نهاية كل فقرة، بصندوق مستقل لكل مرحلة، ويقتصر السحب على الطلاب الحاضرين الذين سجلوا حضورهم ووضعوا أوراقهم بأنفسهم في صناديق مراحلهم.

أشار الجارحي، إلى أن الجوائز شملت، أجهزة تكييف تليفزيون وجوائز آخري، بالإضافة إلى ساعة بين المتفوقين في الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة؛ وهي هدية تلقاها الزميل خالد البلشي نقيب الصحفيين، فاتخذ الإجراءات القانونية لإيداعها خزينة النقابة، ليُسحب عليها بين أبناء الصحفيين المتفوقين.