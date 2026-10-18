قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامية تطالب بتدخل صارم من وائل جمعة لإنهاء أزمة «بن جديدة» و«منصف بقرار»
«تحالف الشرعية»: اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين إحداهما في المنطقة الشرقية والأخرى بمنطقة الرياض
استفسارات من لاعبي الزمالك عن مقدمات العقود .. والإدارة تكشف الموعد
ناقد رياضي يكشف عقوبة ناصر منسي المنتظرة بعد أزمته مع الزمالك خلال مواجهة الجيش الرواندي
إعلامية: مصير «شبيطة» يتحدّد في يناير.. والمدرب الأجنبي يدخل حسابات وادي دجلة
فرصة ذهبية لدخول الجنة بغير حساب.. علي جمعة يوضحها
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 87 مسيّرة أوكرانية كانت في طريقها إلى موسكو
دعوى «رونين بار» رئيس الشباك السابق ضد «نتنياهو» تفضح أزمة الحكم في إسرائيل.. تفاصيل
هشام حنفي: الأهلي كان بإمكانه الفوز بأكثر من هدفين.. وأرفض تصرف ناصر منسي تجاه معتمد جمال
محمد عمارة: معتمد جمال فرض شخصيته في الزمالك.. و«شيكو بانزا» تطوّر عن الموسم الماضي
مدرب الجيش الرواندي: مازالت أمامنا فرصة للتعويض أمام الزمالك.. وأتابع الدوري المصري بسبب «عموتة»
وزير الخارجية البلجيكي يُدين اعتداء مستوطنين على دبلوماسيين أوروبيين شمال رام الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحفيين تكرّم 363 متفوقًا من أبناء أعضائها

الصحفيين تكرّم 363 متفوقًا من أبناء أعضائها
الصحفيين تكرّم 363 متفوقًا من أبناء أعضائها
عبدالوكيل أبو القاسم

نظمت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، حفل تكريم المتفوقين من أبناء الصحفيين، على مسرح النقابة، بمشاركة 363 متفوقًا ومتفوقة في المراحل الدراسية والجامعية والدراسات العليا.

نقابة الصحفيين


وقال محمد الجارحي، وكيل نقابة الصحفيين للرعاية الصحية والاجتماعية، إن الحفل هذا العام، للمرة الأولى، شهد سحوبات على جوائز في نهاية كل فقرة، بصندوق مستقل لكل مرحلة، ويقتصر السحب على الطلاب الحاضرين الذين سجلوا حضورهم ووضعوا أوراقهم بأنفسهم في صناديق مراحلهم.

أشار الجارحي، إلى أن الجوائز شملت، أجهزة تكييف تليفزيون وجوائز آخري، بالإضافة إلى ساعة بين المتفوقين في الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة؛ وهي هدية تلقاها الزميل خالد البلشي نقيب الصحفيين، فاتخذ الإجراءات القانونية لإيداعها خزينة النقابة، ليُسحب عليها بين أبناء الصحفيين المتفوقين.

نقابة الصحفيين المتفوقين الصحفيين جوائز المتفوقين بنقابة الصحفيين صحفيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

طلع 920 جنيها.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

التوقيت الشتوي 2026

التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا

موعد معاشات نوفمبر 2026.. حقيقة الزيادة وأماكن الصرف

موعد معاشات نوفمبر 2026.. حقيقة الزيادة وأماكن الصرف

التوك توك

رسمياً| حظر سير التوك توك في 13 شارعا بالقاهرة والجيزة.. تعرف عليها

وزير التربية والتعليم

سلوك وحضور وتقييمات أسبوعية|قرار عاجل بشأن درجات أعمال السنة لطلاب 2 بكالوريا

الزمالك

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن المبالغ التي عادت إلى خزينة الزمالك

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه بعد ارتفاعه في جميع البنوك

الرئيس السيسى

الرئيس السيسى: 2030 نهاية مدة رئاستى.. مرسي طلب 4 مليارات دولار من الجيش وسننفذ أي إجراء للدفاع عن أشقائنا في الخليج

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

أرصدة تمويلات المشروعات متناهية الصغر تقترب من 75 مليار جنيه خلال 6 أشهر

جانب من الاجتماع

وزير الصناعة يسلم شهادات التخرج وعقود العمل لأول دفعة من مدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية

سعر الذهب

بدون تغيير.. سعر الذهب في السعودية الآن

بالصور

خطر ارتفاع حرارة البطارية يُشعل تحركات «فولكس فاجن» لاستدعاء آلاف السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

هنادي مهنا بفستان غير تقليدي على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

بإطلالة كلاسيكية.. أروى جودة تتألق بجانب زوجها في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

فستان ناعم.. أمينة خليل تستعرض جمالها على السجادة الحمراء

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد