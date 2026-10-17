مختار غباشي: تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك ضرورة لمواجهة التهديدات الإقليمية

أكد مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية، أن المقترح المصري بشأن تشكيل قوة عربية مشتركة يعكس أهمية التحرك الجماعي لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، مشددًا على ضرورة تفعيل آليات التعاون الدفاعي العربي لحماية أمن الدول ومقدرات شعوبها.

تعزيز العمل العسكري العربي المشترك

وأوضح غباشي، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن معاهدة الدفاع العربي المشترك، التي وُقعت عام 1950، تمثل إطارًا قانونيًا قائمًا يمكن الاستناد إليه لتعزيز العمل العسكري العربي المشترك، لافتًا إلى أن تفعيل المعاهدة يتطلب إرادة سياسية مشتركة تتناسب مع حجم التهديدات الراهنة.

تأسيس جامعة الدول العربية

وأشار إلى أن تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945 أرسى القواعد السياسية والمؤسسية للتعاون بين الدول العربية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تستدعي الاستفادة من هذه الأطر لتعزيز التنسيق في المجالات الأمنية والدفاعية.

المخاطر التي تهدد الأمن القومي العربي

وأضاف أن المقترح المصري لتشكيل قوة عربية مشتركة يطرح أهمية الانتقال من التنسيق السياسي إلى آليات أكثر فاعلية للتعامل مع المخاطر التي تهدد الأمن القومي العربي، بما يعزز قدرة الدول على مواجهة التحديات المشتركة والحفاظ على استقرار المنطقة.

تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك

وشدد غباشي على أن تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك لم يعد مجرد خيار مطروح للنقاش، بل يمثل ضرورة تفرضها التطورات الإقليمية، بما يستلزم تكثيف المشاورات العربية والتوافق على آليات عملية تضمن حماية المصالح المشتركة وصون الأمن القومي العربي.