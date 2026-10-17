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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء الصيني يؤكد استعداد بلاده لتعزيز التعاون وتوسيع التجارة مع أوزبكستان

الصين و أوزبكستان
الصين و أوزبكستان
أ ش أ

 أكد رئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) الصيني لى تشيانج، اليوم السبت، استعداد بلاده لتعزيز التنمية مع أوزبكستان، وتعميق التعاون المشترك في مجالات الطاقة والموارد، والذكاء الاصطناعي، والزراعة الحديثة، وغيرها من القطاعات.

جاء ذلك خلال المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء الصيني، الذي يزور أوزبكستان حالياً في زيارة رسمية، مع نظيره الأوزبكي عبد الله أريبوف، وفق ما نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

وقال رئيس الوزراء الصيني إن بلاده على استعداد لاستيراد المزيد من المنتجات عالية الجودة والمتميزة من أوزبكستان، ورحب بمشاركة طشقند للاستفادة الكاملة من المنصات التجارية مثل "معرض الصين الدولي للإمدادات والاستيراد" لاستكشاف السوق الصينية بشكل فعال.

وأضاف أن بيكين تدعم المزيد من الشركات الصينية ذات الكفاءة للاستثمار وممارسة الأعمال في أوزبكستان.. مشيراً إلى أمل الصين في أن تواصل أوزبكستان توفير بيئة أعمال ملائمة ومؤاتية لهذه الشركات.

كما أكد رئيس الوزراء الصيني تطلع بلاده لتوسيع نطاق التبادل التجاري مع أوزبكستان، وضمان التنفيذ عالي الجودة لمشروع سكة حديد "الصين - قيرغيزستان - أوزبكستان".

رئيس مجلس الدولة مجالات والذكاء الاصطناعي

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