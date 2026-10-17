وزير الخارجية الأردني يبحث هاتفيًا مع نظيره السعودي جهود خفض التصعيد بالمنطقة

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم السبت مع فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، التطورات في المنطقة، والجهود المستهدفة خفض التصعيد واستعادة الهدوء واحتواء الأزمات والحدّ من انعكاساتها وتداعياتها السلبية على الأمن الإقليمي والدولي.

وأكّد الصفدي والأمير فيصل مواصلة التنسيق والتشاور المشترك حيال التحديات الراهنة، بما يسهم في تعزيز أمن دول المنطقة ويحفظ مصالح شعوبها. كما أكّدا تضامن المملكتين الشقيقتين في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنهما واستقرارهما.

وجدّد الصفدي إدانة الأردن اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفه الكامل مع السعودية والتضامن معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.