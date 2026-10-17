الأردن يدين اعتداءات مستوطنين إسرائيليين على وفد دبلوماسي أوروبي بالضفة

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على وفد دبلوماسي أوروبي ضم القنصل العام البلجيكي ودبلوماسيين فرنسيين وبولنديين، إلى جانب مزارعين فلسطينيين خلال قطف ثمار الزيتون، وممثلين عن الكنيسة الكاثوليكية وصحفيين، في بلدة الطيبة شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة، محملة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية هذه الاعتداءات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير فؤاد المجالي، رفض الأردن المطلق لهذه الاعتداءات الإرهابية وإدانته لها، مشيرا إلى أنها تمثل امتدادا لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وتتزامن مع استمرار الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، بما يغذي التطرف والعنف ضد الشعب الفلسطيني ويقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وطالب المجالي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم على الفلسطينيين والدبلوماسيين ورجال الدين والصحفيين، ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وشدد على ضرورة تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.