آلاف المتظاهرين في البرتغال يطالبون برفع الأجور وتوفير السكن بأسعار معقولة

تظاهر آلاف الأشخاص في البرتغال، السبت، احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة، مطالبين بزيادة الأجور وتحسين معاشات التقاعد وتوفير مساكن بأسعار معقولة، في تحركات احتجاجية شهدتها مدن لشبونة وبورتو وكويمبرا.

ونظم الاتحاد العام للعمال البرتغاليين (CGTP) المظاهرات، حيث انطلقت مسيرة في العاصمة لشبونة من منطقة كايس دو سودري باتجاه ساحة روسيو، بقيادة الأمين العام للاتحاد تياجو أوليفيرا، وبمشاركة أعضاء نقابيين رفعوا لافتات تطالب بزيادة الأجور.

وردد المتظاهرون هتافات احتجاجًا على تدني الرواتب وارتفاع الإيجارات، مطالبين بسياسات إسكانية تتيح للمواطنين الحصول على مساكن بأسعار مناسبة. وكان من المقرر أن يبدأ اعتصام احتجاجي للمطالبة بالسكن في ساحة روسيو عند الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.

وفي مدينة بورتو، سار آلاف الأشخاص من ساحة باتالها إلى ساحة دون جواو الأول، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين المعاشات التقاعدية وتطوير الخدمات العامة.

وشهدت المسيرة مشاركة نحو 100 ناشط شاب في مجال الإسكان، رفعوا لافتات وحملوا خيمة رمزية للتعبير عن مطالب حملتهم. واستقبلهم المشاركون بالتصفيق لدى وصولهم إلى الساحة، بينما امتد الحشد إلى الأرصفة المحيطة.

وقالت كريستيانا ليال، المتحدثة باسم حركة الإسكان، إن التحركات الاحتجاجية ستستمر حتى تتحسن الظروف المعيشية، معلنة عن تجمع عام في الساحة عند الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي.

وتأتي المظاهرات بعد تدخل أمني أنهى مخيمًا احتجاجيًا للمطالبة بالسكن في بورتو، في وقت مبكر من صباح الخميس، ما أثار تساؤلات بشأن تعامل السلطات مع التحركات المرتبطة بأزمة الإسكان.

من جانبه، أعرب زعيم الحزب الاشتراكي البرتغالي خوسيه لويس كارنيرو عن تضامنه مع المتظاهرين، داعيًا إلى تنظيم الاحتجاجات بصورة مسؤولة، ومطالبًا قوات الأمن بضمان أن يكون أي استخدام للقوة مناسبًا ومتناسبًا.

كما دعا كارنيرو إلى توضيح ملابسات تدخل الشرطة يوم الخميس، الذي يخضع للفحص من جانب المفتشية العامة للإدارة الداخلية.