قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سمير عباهرة: نتنياهو يستغل التصعيد في الضفة الغربية لتعزيز حظوظه الانتخابية
موقع قبرصي يبرز داعم مصر للسعودية ويسلط الضوء على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
وزير الحرب الأمريكي: إيران أمام خيارين توقيع اتفاق أو مواجهة الدمار
عون لوفد فرنسي: اعتداءات إسرائيل تعرقل انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الجنوبية
مصطفى بكري: ما تتعرض له السعودية لا يستهدف المملكة وحدها
دار الإفتاء: شراء السلع من السوق السوداء يعتبر تعاونا مع المهربين
بكري: أتوقع تفويضًا محددًا من النواب للرئيس السيسي للدفاع عن أمن السعودية واستقرارها
الرئيس اللبناني: وفد عسكري يشارك في اجتماع فلوريدا 20 أكتوبر.. وبيروت تطالب بتمديد مهمة اليونيفيل
تحركات أوروبية لإحداث تغيير.. ديفيد بيكهام مرشح محتمل لمنافسة إنفانتينو على رئاسة الفيفا
مأساة في الهند.. مصرع 17 شخصًا وإصابة 25 في تدافع خلال مهرجان ديني
حمدى عاشور يطرح «أحلام ع الوعي».. فيلم قصير يواجه حروب التضليل والشائعات
لميس الحديدي: الرئيس السيسي يستحق الشكر لأنه عايز دولة قوية مش مرتبطة بفرد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

آلاف المتظاهرين في البرتغال يطالبون برفع الأجور وتوفير السكن بأسعار معقولة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

تظاهر آلاف الأشخاص في البرتغال، السبت، احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة، مطالبين بزيادة الأجور وتحسين معاشات التقاعد وتوفير مساكن بأسعار معقولة، في تحركات احتجاجية شهدتها مدن لشبونة وبورتو وكويمبرا.

ونظم الاتحاد العام للعمال البرتغاليين (CGTP) المظاهرات، حيث انطلقت مسيرة في العاصمة لشبونة من منطقة كايس دو سودري باتجاه ساحة روسيو، بقيادة الأمين العام للاتحاد تياجو أوليفيرا، وبمشاركة أعضاء نقابيين رفعوا لافتات تطالب بزيادة الأجور.

وردد المتظاهرون هتافات احتجاجًا على تدني الرواتب وارتفاع الإيجارات، مطالبين بسياسات إسكانية تتيح للمواطنين الحصول على مساكن بأسعار مناسبة. وكان من المقرر أن يبدأ اعتصام احتجاجي للمطالبة بالسكن في ساحة روسيو عند الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.

وفي مدينة بورتو، سار آلاف الأشخاص من ساحة باتالها إلى ساحة دون جواو الأول، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين المعاشات التقاعدية وتطوير الخدمات العامة.

وشهدت المسيرة مشاركة نحو 100 ناشط شاب في مجال الإسكان، رفعوا لافتات وحملوا خيمة رمزية للتعبير عن مطالب حملتهم. واستقبلهم المشاركون بالتصفيق لدى وصولهم إلى الساحة، بينما امتد الحشد إلى الأرصفة المحيطة.

وقالت كريستيانا ليال، المتحدثة باسم حركة الإسكان، إن التحركات الاحتجاجية ستستمر حتى تتحسن الظروف المعيشية، معلنة عن تجمع عام في الساحة عند الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي.

وتأتي المظاهرات بعد تدخل أمني أنهى مخيمًا احتجاجيًا للمطالبة بالسكن في بورتو، في وقت مبكر من صباح الخميس، ما أثار تساؤلات بشأن تعامل السلطات مع التحركات المرتبطة بأزمة الإسكان.

من جانبه، أعرب زعيم الحزب الاشتراكي البرتغالي خوسيه لويس كارنيرو عن تضامنه مع المتظاهرين، داعيًا إلى تنظيم الاحتجاجات بصورة مسؤولة، ومطالبًا قوات الأمن بضمان أن يكون أي استخدام للقوة مناسبًا ومتناسبًا.

كما دعا كارنيرو إلى توضيح ملابسات تدخل الشرطة يوم الخميس، الذي يخضع للفحص من جانب المفتشية العامة للإدارة الداخلية.

البرتغال زيادة الأجور لشبونة وبورتو وكويمبرا الاتحاد العام للعمال البرتغاليين احتجاجات في البرتغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي

رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية

ملازم محمد أيمن محمد باشا - أول الكلية الجوية

الأول على الكلية الجوية: الانضباط يأتي في مقدمة ركائز التفوق داخل المؤسسة العسكرية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

الأهلي

يقترب من الأهلي وفى صدارة الهدافين.. خسائر الزمالك من صفقة محمود ممدوح

احمد بلال

تدخل الجنة مستريح.. رد فعل غير متوقع من أحمد بلال بعد فوز الزمالك

سعر الذهب

250 جنيهًا.. تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

احمد موسى

أحمد موسى: الرئيس السيسي يحسم الجدل بشأن المستبعدين من تولى مسؤولية مصر

اسامة نبيه

أول ما ربنا يكرمك تفتري.. أسامة نبيه يهاجم ناصر منسي ويطالب بإيقافه

ترشيحاتنا

محافظة البحيرة

تأجيل محاكمة 3 متهمين بقـ..تل شاب في المحمودية لـ10 نوفمبر المقبل

مزرعة دواجن بالبحيرة

«زراعة البحيرة» تشن حملة مكثفة على مزارع الدواجن بكوم حمادة

وزارة الداخليه

مصرع شاب على يد شقيقه في قرية ميت الخولي عبد الله بدمياط

بالصور

فرنسا وألمانيا تدفعان نحو تخفيف قواعد الانبعاثات.. ما مصير حظر سيارات البنزين في أوروبا؟

فرنسا وألمانيا
فرنسا وألمانيا
فرنسا وألمانيا

فستان أبيض شفاف.. نيكول سابا تتألف بإطلالة جريئة من مهرجان الجونة| صور

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

بالأسود.. ريهام حجاج تبرز رشاقتها في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

بالأحمر.. ميس حمدان تتألق في اليوم الثالث من مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

فيديو

اول سيارة من الذهب

أول سيارة مصممة من الذهب وغبار القمر

الأسود يسيطر على الجونة

الأسود يسيطر على الجونة.. نجمات يخطـ ـفن الأنظار بإطلالات لافتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد