بولندا تنفق 120 مليون دولار لتمويل خدمات ستارلينك للإنترنت في أوكرانيا حتى نهاية 2026

أنفقت بولندا نحو 481 مليون زلوتي (ما يعادل 120 مليون دولار) لتمويل خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" في أوكرانيا منذ عام 2022، فيما لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن استمرار التمويل خلال عام 2027، وسط توقعات بمواصلة وارسو دعمها لهذه الخدمات.

وذكرت صحيفة "جيتشبوسبوليتا" البولندية، اليوم السبت، أن العقد الحالي، الذي تبلغ قيمته 143.3 مليون زلوتي (نحو 36 مليون دولار)، يستمر حتى نهاية ديسمبر 2026، مشيرة إلى أن بولندا لا تعتزم، على ما يبدو، إنهاء دعمها المالي للاتصال بالإنترنت في أوكرانيا. وبدأت بولندا تمويل خدمات "ستارلينك" في أوكرانيا عام 2022، حيث تكفلت بتكاليف شراء وتشغيل ما يقرب من 30 ألف محطة اتصال، وفقًا لبيانات وزارة الرقمنة البولندية.

وأظهرت البيانات إنفاق 202.3 مليون زلوتي (نحو 50 مليون دولار) خلال عامي 2022 و2023، فيما بلغت النفقات 132.7 مليون زلوتي (نحو 34 مليون دولار) في عام 2025، وبلغت المخصصات لعام 2024 نحو 120.5 مليون زلوتي (نحو 31 مليون دولار)، في حين وصلت النفقات المسجلة خلال العام الجاري إلى 25.5 مليون زلوتي (نحو 6.4 مليون دولار)، وفقًا للبيانات المتاحة حتى موعد رد الوزارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدفوعات الإضافية المتوقعة حتى نهاية العام الجاري قد تتجاوز 100 مليون زلوتي (نحو 25 مليون دولار)، وهي مبالغ لم تُحتسب ضمن إجمالي الإنفاق المسجل حتى الآن.

وخلال الفترة من 2022 إلى 2024، اشترت بولندا 24 ألفًا و560 محطة اتصال لصالح أوكرانيا، فيما وفرت جهات أخرى 5150 محطة إضافية. وتتكفل وارسو أيضًا بتكاليف الاشتراكات اللازمة لتشغيل هذه المحطات، بما يضمن استمرار اتصال المستخدمين المدنيين بالإنترنت.

ولفت التقرير إلى أن توقف التمويل لن يؤدي إلى اختفاء المحطات، لكنه سيحرمها من الاتصال بالإنترنت في حال انتهاء الاشتراكات وعدم تجديدها.