تبادل إطلاق النار بين قوات باكستانية وعناصر من طالبان الأفغانية

أفاد مسئولون أمنيون باكستانيون اليوم أن القوات الباكستانية تبادلت مع عناصر "طالبان" الأفغانية إطلاق النار في عدة مواقع على طول الحدود الشمالية الغربية لباكستان.

وأضاف المسئولون الباكستانيون اليوم، حسبما أوردت وكالة أنباء "اسوشيتدبرس" الأمريكية، أن القوات الباكستانية، مدعومة بالمدفعية، دمرت مواقع تابعة لطالبان، قتلت عدداً غير محدد من مقاتلي "طالبان" الباكستانيين الذين حاولوا التسلل إلى باكستان من منطقة نائية في شرق أفغانستان خلال الاشتباكات.

وواصلت المعارك لساعات على طول الحدود في مديرية كرم بإقليم خيبر بختونخوا، وفقاً لثلاثة مسؤولين أمنيين باكستانيين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لعدم تخويلهم بالتصريح لوسائل الإعلام.

ولم يصدر أي تعليق فوري من حكومة "طالبان" الأفغانية.

وتصاعدت حدة التوتر بين باكستان وأفغانستان جراء الاشتباكات الحدودية المتكررة والغارات الجوية الباكستانية على أفغانستان هذا العام، مما فاقم نزاعاً قائماً منذ فترة طويلة حول أنشطة المسلحين.