جمارك مطار الغردقة الدولي تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا .. صور

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة هشام محمود شرارة، مدير جمرك مطار الغردقة الدولي، من ضبط محاولة تهريب كمية من نبات أخضر عشبي يُشتبه في كونه من نبات الماريجوانا المخدر، بحوزة أحد الركاب القادمين من تركيا، وذلك قبل خروجه من الدائرة الجمركية.



ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا على رحلة الطيران القادمة من مطار صبيحة الدولى اشتبهت أم هاشم أمين مأمور الجمرك في أحد الركاب أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

بتمرير حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة محمود فخري عبد الحافظ مأمور الفحص ومحمد صبحي سعيد مشرف الفحص وأحمد جمال مدير إدارة الفحص تم تأكيد الاشتباه .

وتم تكليف عمر محمد ناصر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كيس أسود يحتوي على 55.5 جرام من نبات أخضر عشبي يُشتبه في كونه من نبات الماريجوانا المخدر، مخبأ داخل الحقائب .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم (9) لسنة 2026 و التحفظ على المضبوطات وتحريزها .

وقام بجرد وتحريز المضبوطات شيرين محمد وأحمد عمر عبد العظيم مأموري الجمرك بحضور سيف الدين أحمد بإدارة الأمن الجمركي تحت إشراف عبد المحسن الشعيني مدير إدارة الأمن الجمركي .

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، وعاطف السيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة الجمركية على المنافذ الجوية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.