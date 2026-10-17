سنتكوم: إعادة توجيه 138 سفينة تجارية ضمن الحصار البحري المفروض على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، السبت، إعادة توجيه 138 سفينة تجارية، في إطار تنفيذ الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، مؤكدة استمرار الإجراءات الرامية إلى ضمان الالتزام بالقيود المفروضة على حركة الملاحة من إيران وإليها.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في منشور عبر منصة «إكس» بتاريخ 17 أكتوبر 2026، إن قواتها أعادت توجيه 138 سفينة تجارية لضمان الامتثال للحصار البحري، وأرفقت المنشور بصورة للمدمرة الأمريكية «يو إس إس رافاييل بيرالتا»، أثناء إبحارها في مياه المنطقة دعمًا لعمليات تنفيذ الحصار.

ويأتي الإعلان في سياق تصاعد الضغوط الأمريكية على طهران، إذ تستهدف الإجراءات البحرية تقييد حركة السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، بما يزيد الضغوط الاقتصادية على إيران في ظل استمرار الخلافات بين الجانبين.

وكانت «سنتكوم» قد أعلنت في 9 أكتوبر الجاري إعادة توجيه 133 سفينة تجارية، قبل أن يرتفع العدد إلى 138 سفينة وفق أحدث بياناتها، في مؤشر على استمرار عمليات فرض الحصار منذ استئنافه في 14 يوليو الماضي.

وتفرض الولايات المتحدة قيودًا على حركة السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها، بينما تحذر القيادة المركزية السفن التجارية من تجاهل تعليمات القوات البحرية الأمريكية في مياه المنطقة، ولا سيما في خليج عُمان والمناطق المحيطة بمضيق هرمز.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التوترات المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا، وسط مخاوف من انعكاس التصعيد على حركة التجارة وإمدادات الطاقة والأسواق الدولية.