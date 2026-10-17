تركي آل الشيخ: بزور القاهرة من سنة 1989.. ومصر هي الحضن الدافي والسند

أكد المستشار تركي آل الشيخ، خلال مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب، أنه يتحدث في هذه اللحظات كـ "مواطن عربي سعودي يعشق مصر" وليس كمسؤول.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع أديب، عبر برنامجه المذاع على قناة mbc مصر، أن التوقيت يحمل جانباً صعباً على المستوى الشخصي وما لمسه من مشاعر الشارع.

وأشار آل الشيخ إلى أن مصر مذكورة في القرآن الكريم، مضيفًا أنا مصر بزورها من سنة 89، دائماً أصحابي في مصر بيقولوا لي أنت مولود في شبرا.

وتابع: مصر بالنسبة لنا هي الحضن الدافي، هي السند، هي الثقافة، هي الفن، هي العروبة. مصر بالنسبة لنا شيء كبير جداً.