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السعوية والأردن يؤكدان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك حيال التحديات الراهنة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعوية والأردن يؤكدان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك حيال التحديات الراهنة

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي
أ ش أ

 بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اتصال هاتفي اليوم السبت، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي، التطورات الأخيرة في المنطقة، والجهود المبذولة لاحتواء النزاعات فيها، والحد من تداعياتها السلبية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تناول الاتصال-وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك حيال التحديات الراهنة، والتأكيد على تضامن البلدين الشقيقين في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنهما واستقرارهما، وبما يسهم في تعزيز أمن دول المنطقة ويحفظ مصالح شعوبها.

وزير الخارجية السعودي اتصال هاتفي ووزير الخارجية الأردن

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