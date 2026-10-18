محافظ الوادي الجديد تتفقد أجنحة المحافظة المشاركة بمعرض «تراثنا»

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، أجنحة معرض «تراثنا» للمنتجات اليدوية والتراثية في نسخته الثامنة، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك عقب افتتاح المعرض المقام خلال الفترة من 17 وحتى 24 أكتوبر الجاري.

وحرصت المحافظ يرافقها المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على زيارة أجنحة المحافظة المشاركة بالمعرض والبالغ عددها 7 أجنحة وعارضين للمنتجات التراثية والحرف اليدوية الواحاتية مشيدةً بجودة وتنوع المعروضات، ومشاركة أبناء المحافظة في هذا الحدث الذي يتيح فرصة للتعريف بمنتجاتهم وإبراز ما تتميز به الحرف المحلية من طابع تراثي وفني.

وأكدت المحافظ على أهمية التوسع في مشاركة أصحاب الحرف والمشروعات الإنتاجية بالمحافظة في المعارض المتخصصة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة لتسويق المنتجات المحلية والوصول إلى شرائح جديدة من المستهلكين، مؤكدةً حرص المحافظة على دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية على تطوير منتجاتهم بما يواكب متطلبات السوق مع الحفاظ على هويتها التراثية.