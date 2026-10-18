محافظ الوادي الجديد تشارك قي افتتاح الدورة الثامنة لمعرض "تراثنا 2026" لدعم الحرف اليدوية والتراثية

شاركت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، في افتتاح الدورة الثامنة لمعرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية "تراثنا 2026"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يُقام تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر الجاري، والذي يُنظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت شعار "أصل الحكاية"، بمشاركة لفيف من السادة الوزراء و المحافظين وممثلي المنظمات والجهات الدولية ومسؤولي جهاز تنمية المشروعات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تنظيم معرض "تراثنا" للعام الثامن على التوالي تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاع الحرف اليدوية والتراثية، وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتنسيق الجهود بين جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها لتعزيز منظومة متكاملة لإحياء هذه الحرف العريقة والارتقاء بها؛ مشيراً في هذا الصدد إلى إطلاق "استراتيجية الحرف اليدوية" التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز رائد في إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية، مع إيلاء اهتمام خاص بالتكتلات الإنتاجية والطبيعية للحرفيين بمختلف المحافظات باعتبارها تجمعات كثيفة العمالة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن هذا القطاع يزخر بالملايين من الحرفيين الذين يصنعون بأيديهم منتجات متميزة تحافظ على الهوية والحضارة المصرية وتعبّر عن تنوعها الثقافي، كما يوفر مئات الآلاف من فرص العمل لأبناء وفتيات مصر بمختلف المحافظات، ويشكل مصدراً مستقراً للدخل لأنشطتهم الاقتصادية؛ لافتاً إلى حرص الدولة على استمرار تقديم خدمات الدعم التنموي والفني والتسويقي لرفع كفاءة العاملين وتطوير منتجاتهم، التي تشهد حالياً تطوراً ملحوظاً وإقبالاً يُمكّنها من المنافسة محلياً والوصول إلى الأسواق العالمية.

من جانبها، أشادت المحافظ بتنوع المعروضات ومستوى المنتجات المشاركة، مؤكدةً أهمية المعرض في إبراز الهوية التراثية المصرية والحفاظ على الحرف التقليدية، فضلًا عن دوره في دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإتاحة فرص تسويقية متميزة لمنتجاتهم، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المشروعات وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.