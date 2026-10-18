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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد: المحافظة تعلن فتح باب التقديم لقروض المشروعات الصغيرة والمنزلية.. وحزمة قرارات جديدة لمجلس نقابة المهندسين

ديوان محافظة الوادي الجديد
ديوان محافظة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها :

الوادي الجديد تعلن فتح باب التقديم لقروض المشروعات الصغيرة والمنزلية

أعلنت محافظة الوادي الجديد فتح باب التقديم للاستفادة من القروض الممولة بالتعاون مع صندوق التنمية المحلية، في إطار مبادرة حياة كريمة لكل مواطن، وضمن جهود المحافظة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة الشباب والمرأة المعيلة وذوي الهمم.

مشروعات صغيرة متنوعة

وأوضحت المحافظة أن المشروعات المتاحة للتمويل تشمل المشروعات المنزلية وتربية الماعز بتمويل يتراوح بين 10 آلاف و14 ألف جنيه، ومشروعات تربية الأغنام بتمويل من 15 ألفًا إلى 21 ألف جنيه، ومشروعات تسمين العجول بتمويل من 25 ألفًا إلى 35 ألف جنيه، إلى جانب مشروعات تربية الجاموس الحلاب والمشروعات المرخصة، بتمويل يتراوح بين 30 ألفًا و42 ألف جنيه لكل منهما.

وأكدت المحافظة أن هذه المبادرة تستهدف تشجيع المواطنين على إقامة مشروعات إنتاجية صغيرة، وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي للأسر، بما يدعم جهود التنمية المحلية ويوفر مصادر دخل مستدامة.

ودعت المحافظة الراغبين في التقديم والاستفادة من التمويلات المتاحة إلى التوجه إلى إدارة تنمية القرية بالمركز التابع لهم، بديوان عام المركز، للتعرف على إجراءات التقديم والتفاصيل الخاصة بالمشروعات وشروط الحصول على التمويل.

تطوير المباني ورحلات عمرة ودورات تدريبية.. حزمة قرارات جديدة لمجلس نقابة المهندسين بالوادي الجديد

أعلنت نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الوادي الجديد، برئاسة المهندس الاستشاري محمد عز الدين صالح، عن حزمة من القرارات والتوصيات المهمة التي اعتمدها مجلس النقابة في اجتماعه الأخير المنعقد والتي تهدف إلى تعزيز الخدمات المقدمة للأعضاء وتطوير بنيتها التحتية والمهنية.

​طرح أعمال تطوير مقر الخارجة وفرص للإشراف الهندسي

​وافقت النقابة على طرح أعمال رفع كفاءة وتطوير مبنى مقر النقابة بالخارجة، مع تشكيل لجنة مختصة بالبت وفتح المظاريف ودراسة الأسعار برئاسة المهندس الاستشاري أحمد عبد الرحيم أبوزيد. 

كما أعلنت النقابة فتح باب التقديم لعدد من التخصصات الهندسية؛ مدني، معماري، كهرباء للإشراف على أعمال التطوير لمدة 3 أشهر، بمكافأة مالية تُقدر بـ 10،000 جنيه لكل عضو عن فترة العمل كاملة.

​وفي إطار الدعم الاجتماعي، أقرّ المجلس تنظيم رحلة عمرة بتسهيلات في التسديد تشمل تقسيط مبلغ 24،000 جنيه للمهندس و12،000 جنيه للمرافق من الدرجة الأولى على مدار 12 شهرًا. وحددت النقابة الحد الأقصى للمستفيدين بـ 10 مهندسين إجمالي 20 فردًا مع المرافقين، على أن تُجرى قرعة علنية في حال زيادة الإقبال، مشيرة إلى أن باب التقديم متاح لمدة أسبوع من تاريخ الإعلان، ​كما اعتمد المجلس تنظيم "يوم ترفيهي" بدعم كامل من النقابة خلال شهر أكتوبر الجاري بمدينتي الخارجة والداخلة، تحت إشراف لجنة العلاقات العامة.

​وعلى الصعيد المهني والتدريبي، أعلنت النقابة عن تنظيم دورة "السلامة والصحة المهنية" بالتعاون مع النقابة العامة، بحيث تتحمل نقابة الوادي الجديد تكاليف الإقامة والإعاشة على أن يسدد المهندس رسمًا رمزيًا قدره 100 جنيه فقط. كما قدمت النقابة دعمًا بقيمة 250 جنيه للراغبين في الالتحاق بدورة "الذكاء الاصطناعي" المعتمدة (أونلاين). إضافة إلى ذلك، تشكلت لجنة لفرز وعروض تشطيب قاعة التدريب بمقر الداخلية برئاسة المهندس ناصر إبراهيم حنفي.
 

​واختتم المجلس قراراته بالتأكيد على تفعيل الدور التنفيذي للجان النقابية عبر إخضاعها لتقييم دوري كل 3 أشهر وتقديم تقارير إنجاز منتظمة في كل اجتماع، إلى جانب التكليف باستكمال أعمال حصر العهدة والتصرف في القديم وغير المستغل منها وفق الطرق القانونية المتبعة.

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