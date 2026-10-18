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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خطف طفل مقابل فدية.. عقوبات تصل إلى السجن المشدد 20 عامًا بالقانون

الحبس
الحبس
محمد الشعراوي

وضع قانون العقوبات عقوبات مشددة لمواجهة جرائم خطف الأطفال، لا سيما الحالات التي يستغل فيها الجناة خطف المجني عليه للمطالبة بمبالغ مالية مقابل إطلاق سراحه، إذ قد تصل العقوبة في هذه الحالات إلى السجن المشدد لمدة 20 عامًا.

ماذا يقول القانون عن خطف الأطفال مقابل فدية؟

وتنظم المادة 289 من قانون العقوبات عقوبة خطف الطفل، حيث تقرر عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات في حالة خطف طفل من غير تحيل أو إكراه، وفقًا للنص الوارد بالمادة.

أما إذا اقترنت جريمة الخطف بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

ولا تقتصر العقوبات المشددة على جرائم الخطف المصحوبة بطلب فدية، إذ يتعامل القانون أيضًا بحزم مع حالات الخطف التي تتم باستخدام التحيل أو الإكراه.

ووفقًا للنص الوارد بالمادة، يعاقب مرتكب جريمة الخطف بالتحيل أو الإكراه بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد من 15 إلى 20 سنة إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية.

كما قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام في الحالات التي تقترن فيها جناية الخطف بجرائم أخرى جسيمة، وفقًا لظروف الواقعة والتكييف القانوني لها.

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