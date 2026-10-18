هجوم غامض قبالة الإمارات.. قذيفتان تستهدفان قاطرة بحرية وإصابة شخص

تعرضت قاطرة بحرية متجهة جنوبًا لهجوم بقذيفتين مجهولتين شمال شرق خورفكان، قبالة سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة، وفقًا لما أعلنته عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO).

وأوضحت المنظمة أن القاطرة تعرضت لأضرار مادية جراء الحادث، لكنها تمكنت من مواصلة رحلتها رغم الإصابة.

وأضافت عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان، أنه تم الإبلاغ عن إصابة طفيفة واحدة، دون الكشف عن هوية المصاب أو تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة.

ولم يُحدد التوقيت الدقيق للحادث حتى الآن، كما لم تُعلن الجهة المسؤولة عن إطلاق القذيفتين، وسط استمرار الغموض بشأن ملابسات الواقعة.