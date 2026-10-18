قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحف الكويت: تأكيد الرئيس السيسي الدفاع عن السعودية رسالة تضامن تجاوزت الشجب إلى الخطوات العملية
هجوم غامض قبالة الإمارات.. قذيفتان تستهدفان قاطرة بحرية وإصابة شخص
أحمد شوبير: «عموتة» أعاد اكتشاف داري وأفشة وعمر الساعي وتوفيق محمد وأكرم توفيق
هشام حنفي: انفعال ناصر منسي على معتمد جمال غير مقبول.. والأهلي صعّب المباراة على نفسه
دار الإفتاء توضح حكم إلقاء بقايا الطعام في القمامة
بعد تعطل استمر قرابة شهرين.. متى تعود منصة الكهرباء الموحدة للعمل؟
تزوير وغسل أموال وتهرب ضريبي.. فضيحة مدوية تضرب الدوري الإسرائيلي
الشرقية.. إصابة 9 أشخاص في تصادم أتوبيسين بطريق العاشر من رمضان
ارتفعت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق
بدعم من مهرجان الجونة.. أشرف زكي: 3 أفلام قصيرة بمشاركة ريهام عبدالغفور ومحمد فراج وياسمينا العبد
سمير غانم مش هيتعوّض .. حسن الرداد يتحدّث عن مسلسل «نيللي وشريهان 2»
مفيش إعادة وهتخسروا درجات|المدارس تحذر الطلاب من الغياب أثناء امتحانات شهر أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هجوم غامض قبالة الإمارات.. قذيفتان تستهدفان قاطرة بحرية وإصابة شخص

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

تعرضت قاطرة بحرية متجهة جنوبًا لهجوم بقذيفتين مجهولتين شمال شرق خورفكان، قبالة سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة، وفقًا لما أعلنته عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO).

وأوضحت المنظمة أن القاطرة تعرضت لأضرار مادية جراء الحادث، لكنها تمكنت من مواصلة رحلتها رغم الإصابة.

وأضافت عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان، أنه تم الإبلاغ عن إصابة طفيفة واحدة، دون الكشف عن هوية المصاب أو تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة.

ولم يُحدد التوقيت الدقيق للحادث حتى الآن، كما لم تُعلن الجهة المسؤولة عن إطلاق القذيفتين، وسط استمرار الغموض بشأن ملابسات الواقعة.

قاطرة بحرية هجوم بقذيفتين مجهولتين شمال شرق خورفكان سواحل دولة الإمارات الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي 2026

التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا

سعر الجنيه الذهب

طلع 920 جنيها.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

التوك توك

رسمياً| حظر سير التوك توك في 13 شارعا بالقاهرة والجيزة.. تعرف عليها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه بعد ارتفاعه في جميع البنوك

حازم إمام

«أزمات مُفتعلة».. حازم إمام يكشف حقيقة استفزاز حسام غالي وعماد متعب له في الاستديو التحليلي

الاهلي

حسام البدري: مواجهة الأهلي المصري ستكون صعبة.. ولم نفاوض حسين الشحات وياسر إبراهيم

الزمالك

عاجل | إحالة ناصر منسي للتحقيق وإيقافه عن التدريبات الجماعية

ماهر فرغلي

ماهر فرغلي: مخططات تستهدف الدولة المصرية عبر نشر الفوضى وتفكيك المؤسسات

ترشيحاتنا

جامعة طنطا

برئاسة عمرو موسى.. مجلس أمناء جامعة طنطا الأهلية يناقش خطط التطوير والتحول الرقمي ودعم الابتكار وريادة الأعمال

محافظ الشرقية

من إجمالي 36 مشروعًا.. الشرقية تحصد 10 جوائز في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية .. صور

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد تتفقد أجنحة المحافظة المشاركة بمعرض «تراثنا»

بالصور

لوك جريء.. مي سليم تثير الجدل على السجادة الحمراء

مي سليم
مي سليم
مي سليم

أسود مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

بتقنيات جديدة .. بورشه باناميرا 2027 تظهر بتحديثات وتغييرات رياضية

بورشه باناميرا
بورشه باناميرا
بورشه باناميرا

خطر ارتفاع حرارة البطارية يُشعل تحركات «فولكس فاجن» لاستدعاء آلاف السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد