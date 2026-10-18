وزير الدفاع الكندي يعلن سقوط قتلى ومصابين جراء حريق ضخم بقاعدة عسكرية في ألبرتا

أعلن وزير الدفاع الكندي ديفيد ماكجينتي، اليوم /الأحد/، سقوط قتلى ووقوع إصابات جراء حادث خطير شهدته قاعدة واينرايت العسكرية في مقاطعة ألبرتا، بالتزامن مع اندلاع حريق ضخم امتدت نيرانه سريعًا بفعل الرياح القوية، فيما لم تتضح بعدُ ملابسات الحادث أو ما إذا كانت فرق الإطفاء قد تمكنت من السيطرة عليه.

وقال ماكجينتي- في تصريحات للصحفيين من العاصمة أوتاوا- إنه يشعر بالحزن إزاء سقوط قتلى ومصابين، من دون الكشف عن حصيلة محددة أو تفاصيل إضافية بشأن الحادث.

وأكد أن القوات المسلحة الكندية ووزارة الدفاع، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الفيدرالية وحكومة ألبرتا والسلطات البلدية، تعمل على حشد جميع أشكال الدعم اللازمة للتعامل مع تداعيات الواقعة.

وأضاف وزير الدفاع، أن قاعدة واينرايت توفر إمكانات المستشفيات وخدمات مكافحة الحرائق، مشيرًا إلى مشاركة الشرطة الملكية الكندية في التحقيق، فيما ينسق مسؤولو السلامة العامة جهود الاستجابة.

ووصف ماكجينتي، الحادث بأنه واقعة استثنائية، قائلًا إنه لا يتذكر حادثًا مماثلًا في الذاكرة القريبة، موضحًا أن الحريق لا يزال يخضع لمراقبة دقيقة، على أن تُعلن معلومات إضافية في وقت لاحق.

من جانبها.. وصفت رئيسة حكومة مقاطعة ألبرتا، دانييل سميث، الحريق بأنه " خطير ومأساوي "، مشيرة إلى تأثر عدد من أفراد القوات المسلحة الكندية به.

كما أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني- في منشور عبر "الفيس بوك"- وقوع " حادث خطير تسبب في حريق كبير " داخل قاعدة واينرايت، مشددًا على أن الحكومة الفيدرالية تعمل عن كثب مع حكومة المقاطعة والسلطات المحلية لتنسيق الاستجابة، ومعربًا عن تضامنه مع جميع المتضررين.