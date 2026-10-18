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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية.. استمرار أسواق اليوم الواحد بتخفيضات تصل إلى 35% لتوفير احتياجات الأسرة

اسواق اليوم الواحد بالغربية
اسواق اليوم الواحد بالغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، انتظام أسواق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا استمرارها على مدار أيام الأسبوع، لتوفير احتياجات الأسرة المصرية من السلع والمنتجات بأسعار مخفضة.

توجيهات محافظ الغربية 

وتضم الأسواق مختلف السلع التي تحتاجها الأسرة، من السلع الغذائية والأساسية إلى الخضراوات والفاكهة وغيرها، بتخفيضات تصل إلى 35%، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، ويخفف الأعباء عن كاهلهم.

طوارىء مولد السيد البدوي بطنطا 


الجدير بالذكر أن محافظة الغربية رفعت حالة الطوارئ للاستقبال الآلاف من الأسر والعائلات المريدين في زيارة مولد السيد البدوي بطنطا احتفالا بمولده .

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات اسواق مولد السيد البدوي بطنطا

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