احتجاجات الغلاء تصل إيطاليا.. أعمال نهب وحرق في قلب ميلانو

تحولت مسيرة سلمية ضد غلاء المعيشة والحروب في وسط ميلانو، مساء السبت، إلى أعمال شغب واسعة، بعد اشتباك مثيرو الشغب مع الشرطة ونهبهم متاجر وإضرامهم النيران في الممتلكات، ما أدى إلى إفراغ ساحة الدومو الشهيرة وممر التسوق الفاخر في وقت يكتظ فيه المكان عادة بالمتسوقين.

بدأت المسيرة بشكل سلمي، قبل أن يلقي متظاهرون ملثمون الحجارة وأحجار الرصف على قوات مكافحة الشغب، ويضرموا النار في متاريس مصنوعة من طاولات حانات، فيما أظهرت صور متداولة بعد الحادث تضرر سيارة تابعة لقوات الدرك بشكل كبير، وردت الشرطة باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

إصابات واعتقالات

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية "لابريس" بإصابة اثنين على الأقل من رجال الشرطة واحتجاز نحو 50 متظاهراً، بينهم عدد من القاصرين.

رد ميلوني

وأدانت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني أعمال العنف، وكتبت في منشور على مواقع التواصل: "التظاهر حق، لكن إشعال النار في مدننا ليس حقاً"، متهمة "مشاغبين يستغلون المظاهرات لنشر الفوضى ومهاجمة المسؤولين عن الأمن واحتجاز مدن بأكملها كرهائن".

من جانبه، قال عمدة ميلانو المنتمي ليسار الوسط جوزيبي سالا: "أسباب الاحتجاج مفهومة، لكن العنف ضد قوات الأمن والأضرار الجسيمة التي لحقت بالمدينة لا يمكن تبريرها".

احتجاجات الغلاء في فرنسا

وتزامنت اضطرابات ميلانو مع مظاهرات واسعة في فرنسا المجاورة احتجاجاً على غلاء المعيشة ودعماً لمطالب طلاب المدارس الثانوية، حيث لجأت الشرطة الفرنسية أيضاً إلى الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين عنيفين انضموا إلى الاحتجاجات.