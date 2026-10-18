ليتوانيا تطلب من السكان الاحتماء في الملاجئ بعد رصد جسم طائر مجهول

أصدرت ليتوانيا تحذيراً صباح الأحد، طلبت فيه من سكان المناطق الوسطى والشمالية التوجه إلى الملاجئ، بعد رصد جسم طائر مجهول، وفق ما أعلنه الجيش ومركز إدارة الأزمات الوطني.

استدعاء مقاتلات الناتو



وقال المركز إن مقاتلات الشرطة الجوية التابعة لحلف الناتو تم استدعاؤها إلى المنطقة، فيما أُغلق مطار كاوناس لنحو ساعة عقب إعلان حالة التأهب الجوي "الحمراء".

تحذيرات جوية في لاتفيا

وفي الجارة الشمالية لاتفيا، أصدر الجيش تحذيراً جوياً من المستوى "الأصفر" في بعض المناطق المحاذية لليتوانيا، مشيراً إلى "تهديد محتمل".

وتأتي هذه الحادثة في ظل تكرار دخول طائرات مسيّرة أوكرانية إلى أجواء دول حلف الناتو في منطقة البلطيق خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما أرجعته كييف إلى انحراف المسيّرات عن مسارها نتيجة التشويش الروسي على الإشارات.

وقد عزت هذه التطورات المخاوف من احتمال امتداد الحرب الروسية في أوكرانيا إلى خارج حدودها واقترابها من مجال حلف الناتو.