سلامة الغذاء تضبط أطنانًا من الأغذية الفاسدة وتكشف حصاد الصادرات والواردات خلال أسبوع

أصدرت القومية لسلامة الغذاء تقريرها الأسبوعي الـ39 لعام 2026، عن الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر، متضمنًا حصاد أنشطة الرقابة على المصانع والمنشآت الغذائية والأسواق المحلية، وحركة الصادرات والواردات الغذائية، إلى جانب جهود التفتيش الميداني بالمحافظات ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

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وكشف التقرير عن تصدير 4672 رسالة غذائية بإجمالي 242 ألف طن، تضم 685 صنفًا من المنتجات الغذائية، فضلًا عن تسجيل 50 منتجًا جديدًا من المكملات الغذائية، وفحص 345 منتجًا، وإصدار 83 موافقة إعلانية، إلى جانب تنفيذ حملات رقابية مكثفة لضمان سلامة الأغذية المتداولة بالأسواق.

242 ألف طن صادرات غذائية مصرية خلال أسبوع

أوضح التقرير أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة بلغ 4672 رسالة، بإجمالي 242 ألف طن، من خلال 1530 شركة مصدرة، وشملت 685 صنفًا من المنتجات الغذائية، من بينها الخضراوات والدرنات والفواكه ومحضرات الخضر والفاكهة المحفوظة والدقيق ومنتجات الحبوب وغيرها.

وبلغت صادرات الخضراوات 60 ألف طن موزعة على 36 صنفًا، وتصدرت البطاطا القائمة بإجمالي 18 ألف طن، تلاها البصل بنحو 13 ألف طن، ثم الفاصوليا بإجمالي 9 آلاف طن.

كما بلغت صادرات الفواكه 38 ألف طن من 30 صنفًا، وجاء الرمان في المقدمة بإجمالي 11 ألف طن، تلته الفراولة بنحو 10 آلاف طن، ثم المانجو بإجمالي 8 آلاف طن.

وتصدرت إنجلترا قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية، تلتها السودان وإيطاليا والسعودية وسوريا، ضمن 176 دولة استقبلت منتجات غذائية مصرية خلال الأسبوع.

وعلى مستوى المنافذ التصديرية، جاء ميناء سفاجا في المركز الأول بإجمالي 834 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ682 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ681 رسالة.

وأصدرت الهيئة 2010 شهادات صحية للتصدير، وفق الآلية المعتمدة لضمان مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

190 ألف طن واردات غذائية و1457 رسالة تحت التحفظ

بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى مصر 2405 رسائل، بإجمالي كميات تُقدر بنحو 190 ألف طن، استوردتها 955 شركة، وشملت فول الصويا والقمح والتفاح وزيوتًا متنوعة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المصدرة للمنتجات الغذائية إلى مصر، تلتها أوكرانيا وروسيا وإندونيسيا والصين، من بين 81 دولة مصدرة.

وجاء ميناء الإسكندرية في المركز الأول من حيث عدد الرسائل الواردة بإجمالي 712 رسالة، يليه ميناء بورسعيد بـ473 رسالة، ثم ميناء القاهرة الجوي بـ379 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، أفرجت الهيئة عن 1457 رسالة غذائية تحت التحفظ، بنظام الإفراج المؤقت، إلى جانب 510 رسائل ضمن منظومة الإفراج السريع، وتحرير محاضر إثبات حالة لـ109 رسائل في إطار تنفيذ قرارات لجنة التظلمات.

كما أصدرت الهيئة تراخيص استيراد لـ93 مستوردًا خلال الفترة نفسها.

115 زيارة للمصانع الغذائية وتسجيل منشآت جديدة

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 115 زيارة معاينة لتقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وأسفرت الجهود عن تسجيل 8 منشآت، وتمكن 3 منشآت أخرى من استيفاء اشتراطات الهيئة.

كما نفذت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة 33 مأمورية رقابية، إلى جانب 731 زيارة فحص وتفتيش على الحاصلات الزراعية المعدة للتصدير في عدد من المحافظات.

وسجلت الإدارة 6 منشآت جديدة، وأصدرت 1298 إذن تصدير للحاصلات الزراعية لصالح 1002 شركة مصدرة.

وفي قطاع التخزين والسلع الاستراتيجية، نفذت الإدارة المختصة 58 مأمورية تحفظ شملت المرور على 93 منشأة غذائية، كما تم التحفظ على 133 رسالة غذائية واردة، واستمرار التحفظ على 44 رسالة مرفوضة معمليًا.

وشملت الجهود تنفيذ زيارات تفتيشية على مواقع تخزين القمح ومضارب الأرز، وأسفرت عن تسجيل 12 منشأة لمضارب الأرز، فيما ارتفع إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة إلى 1807 مخازن.

تسجيل 50 مكملًا غذائيًا وإصدار 83 موافقة إعلانية

واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها لدعم منظومة تداول الأغذية، حيث سجلت 50 منتجًا جديدًا من المكملات الغذائية، وفحصت 345 منتجًا، ونفذت 3 مأموريات رقابية، واعتمدت 32 شركة عاملة في القطاع، إلى جانب إصدار 83 موافقة إعلانية.

وفيما يتعلق بالمحال العامة ذات النشاط الغذائي، سجلت الهيئة 412 منشأة جديدة، وأجرت 446 معاينة بمختلف المحافظات، واستوفت 272 منشأة اشتراطات التسجيل، ليصل إجمالي المنشآت المسجلة إلى 86 ألفًا و905 منشآت.

كما نفذت الهيئة 17 مأمورية تفتيشية على المحالب و4 مأموريات على مراكز تجميع الألبان، في محافظات الجيزة والإسماعيلية والغربية والمنوفية والدقهلية والبحيرة والفيوم وبني سويف ودمياط والمنيا.

837 منشأة مسجلة بقطاع الأسماك

في إطار دعم قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 12 زيارة ميدانية في محافظات القاهرة والدقهلية والبحيرة وبورسعيد وكفر الشيخ.

وشملت الزيارات مراكب وسفن الصيد ومصانع الأسماك وموردي المنتجات البحرية وشركات التصدير والتجهيز، للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة.

وبلغ إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة في هذا القطاع 837 منشأة، تشمل المصانع والموردين ومراكب الصيد والمزارع السمكية.

وفي قطاع المنشآت السياحية، نفذت الإدارة المختصة 38 زيارة تفتيشية شملت المطاعم والفنادق ومراجعة التراخيص في القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحر الأحمر والأقصر وأسوان وبورسعيد وجنوب سيناء.

كما نفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 28 جولة رقابية في القاهرة وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر وكفر الشيخ.

1491 مأمورية رقابية على 3734 منشأة غذائية

كثفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملاتها على الأغذية المتداولة بالسوق المحلية في مختلف المحافظات، حيث امتدت أعمال الرقابة إلى 228 مركزًا وحيًا من خلال 31 فرعًا تابعًا للهيئة.

وخلال الأسبوع، نفذت الهيئة 1491 مأمورية رقابية شملت المرور على 3734 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 114 سيارة تبريد وتجميد بعد استيفاء الاشتراطات المقررة.

كما نفذت الهيئة 1669 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، فضلًا عن مأموريات مشتركة مع الإدارة العامة لشرطة التموين ومديريتي التموين والطب البيطري بمحافظة القاهرة، استهدفت 46 منشأة غذائية.

وفي قطاع المواد الملامسة للغذاء، نفذت الهيئة 19 مأمورية رقابية على منشآت التصنيع في عدد من المحافظات، وبلغ إجمالي المنشآت المسجلة بهذا القطاع 943 منشأة.

كما نفذت الإدارة العامة للمجازر 11 زيارة تفتيشية لمجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، و72 جولة متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني، وأسفرت الجهود عن تسجيل مجزر دواجن يدوي.

وأصدرت الإدارة 24 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد سحب العينات اللازمة والتحقق من مطابقتها لاشتراطات التصدير.

169 شكوى غذائية وحملات تفتيش على 606 منشآت

استقبلت الهيئة 169 شكوى خلال الأسبوع، وردت عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء وجهاز حماية المستهلك والموقع الإلكتروني للهيئة والخط الساخن.

وجرى التعامل مع عدد من الشكاوى، فيما يستمر فحص باقي البلاغات لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وفي إطار الاستجابة للبلاغات، نفذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية ميدانية استهدفت 606 منشآت غذائية في عدد من المحافظات، للتحقق من سلامة المنتجات المعروضة ومدى الالتزام بالاشتراطات المعتمدة، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة تجاه المنشآت التي رُصدت بها مخالفات مؤثرة على سلامة الغذاء.

ودعت الهيئة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، من خلال بوابة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر الرابط: https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx

كما يمكن التواصل عبر الخط الساخن 16528، أو رقم الإدارة العامة لخدمة المواطنين 01555771100، اتصالًا أو عبر واتساب، أو الخط الساخن 19565، أو البريد الإلكتروني: [email protected]

حملات مشتركة تضبط كميات من الأغذية مجهولة المصدر والفاسدة

شهدت عدة محافظات حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، أسفرت عن ضبط كميات من الأغذية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر أو التي طرأ تغير على خواصها الطبيعية، إلى جانب تحرير محاضر للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الغربية: نفذ فرع الهيئة 22 حملة تفتيشية مشتركة شملت 180 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط منتجات منتهية الصلاحية وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو متغيرة الخواص الطبيعية. كما استهدفت حملات بالتنسيق مع إدارة تراخيص المحال العامة 35 منشأة غير مرخصة، وحُرر 28 محضرًا لنقص اشتراطات سلامة الغذاء.

وبالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين بمنطقة وسط وغرب الدلتا، جرى المرور على 19 منشأة، وضبط 16 طنًا و500 كجم من الزيت الحار مجهول المصدر، وطن من التوابل والكرسبي، و4 آلاف عبوة كاسترد، و57 كجم من اللحوم والدواجن، للاشتباه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما نُفذت 20 حملة توعوية للمستهلكين بشأن ضرورة مراجعة البيانات الإلزامية وتواريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، إلى جانب تنفيذ 57 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة شملت الفحص وسحب العينات والإعدام.

الأقصر وقنا: نفذ فرع الهيئة 14 حملة تفتيشية مشتركة شملت 35 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير 6 محاضر وإعدام 298 كجم من الأغذية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على 233 كجم من المنتجات التي تغيرت خواصها الطبيعية.

الإسماعيلية: نفذ الفرع 3 حملات مشتركة استهدفت 9 منشآت غذائية، وأسفرت عن تحرير محضري ضبط لكميات بلغت 6 أطنان و330 كجم من الدواجن المجمدة والزيتون غير الصالحين للاستهلاك الآدمي، إلى جانب إعدام أغذية منتهية الصلاحية وتحرير 6 محاضر لمخالفات تتعلق بنقص اشتراطات سلامة الغذاء وعدم وجود شهادات صحية سارية للعاملين.

البحيرة: أسفرت 9 حملات تفتيشية مشتركة شملت 25 منشأة غذائية في عدد من مدن المحافظة عن ضبط والتحفظ على 10 أطنان من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير محضرين لمخالفات نقص اشتراطات سلامة الغذاء.

كفر الشيخ: نفذ الفرع 5 حملات تفتيشية شملت 17 منشأة غذائية بمركزي كفر الشيخ ودسوق وعدد من القرى التابعة للمحافظة، وأسفرت عن ضبط والتحفظ على 34 طنًا من المواد الغذائية المتنوعة التي ظهرت عليها علامات فساد وتغير في خواصها الطبيعية، وتحرير محضر تحفظ، إلى جانب تنفيذ 4 قرارات صادرة عن النيابة العامة.

الدقهلية: شملت 6 حملات تفتيشية مشتركة المرور على 20 منشأة غذائية، وأسفرت عن التحفظ على 6 أطنان و220 كجم من الأغذية المتنوعة مجهولة المصدر، وإعدام 126 كجم من المنتجات التي تغيرت خواصها الطبيعية، وتحرير 22 محضرًا لمخالفات متنوعة، من بينها عدم وجود شهادات صحية سارية للعاملين.

المنيا: نفذ الفرع 5 حملات تفتيشية شملت 26 منشأة غذائية، وأسفرت عن التحفظ على طنين من الأرز مجهول المصدر، وضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية وأخرى تغيرت خواصها الطبيعية، مع التنبيه على المنشآت بضرورة استكمال التراخيص والالتزام بالاشتراطات الصحية.

الوادي الجديد: أسفرت 7 حملات تفتيشية مشتركة شملت 32 منشأة غذائية عن تحرير محضر ضبط لكمية بلغت 154 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحرير محاضر لعدم وجود شهادات صحية سارية لدى العاملين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مدينة بدر: نفذ الفرع 4 حملات تفتيشية مشتركة شملت 40 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط والتحفظ على 491 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وإعدام كميات أخرى غير صالحة للتداول، وتحرير 7 محاضر تحفظ.

أسوان: نفذ الفرع 4 حملات تفتيشية مشتركة شملت 18 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير 5 محاضر لإعدام كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

بورسعيد: نفذ الفرع 17 حملة تفتيشية مشتركة شملت المرور على 76 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط 4 أطنان و450 كجم من الأرز مجهول المصدر، إلى جانب 190 كجم من اللحوم ومصنعاتها غير المدون عليها بيانات توضح مصدرها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الهيئة تؤكد استمرار الرقابة لحماية صحة المواطنين

تواصل الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنفيذ خططها الرقابية على مختلف مراحل تداول وتصنيع واستيراد وتصدير المنتجات الغذائية، بالتوازي مع تكثيف الحملات التفتيشية والتوعية باشتراطات سلامة الغذاء، ومتابعة التزام المنشآت بالضوابط المعتمدة، بما يدعم حماية صحة المواطنين وتعزيز جودة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المحلية والصادرات المصرية.