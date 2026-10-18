قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: تبني سياسة المكاشفة والشفافية في تقييم أداء الحكومة «ضرورة» | فيديو
تحديث بطاقة التموين 2026.. طريقة مراجعة البيانات إلكترونيًا والأوراق المطلوبة
بعد اعتداء أمه عليه.. «القومي للطفولة» يوضح تفاصيل التعامل مع رضيع الجيزة
فرنسا تشتعل.. إحراق مبنى تاريخي ونهب متاجر فاخرة في احتجاجات الغلاء (فيديو)
موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الدوري المصري
دعاء صلاة الضحى للرزق والغنى.. يزيد المال ويسد الدين ردده إلى الظهر
هيئة البث الإسرائيلية: احتجاجات للحريديم وإغلاق شارع حيوي وسط إسرائيل
وائل كفوري: أم الدنيا سند لكل العرب
الأجواء الباردة تقترب .. تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال أسبوع
ليتوانيا تطلب من السكان الاحتماء في الملاجئ بعد رصد جسم طائر مجهول
الزمالك يقرر إيقاف ناصر منسي لأجل غير مسمى.. وعقوبة منتظرة بعد التحقيق
بعد أمطار الإسكندرية ومطروح.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس وتحذر من برودة الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سويلم يلتقي عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة مطالب المواطنين

وزير الري
وزير الري
حنان توفيق

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، عددًا من  أعضاء مجلس النواب، للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية والطلبات المقدمة من المواطنين، حيث التقى بكل  النائبة ولاء هرماس عضو مجلس النواب، والسيد النائب جمال الفار عضو مجلس النواب، والنائبة بسمة هنداوى عضو مجلس الشيوخ.

وأكد الدكتور سويلم أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم أحد أهم حلقات التواصل مع المواطنين، بما يسهم في سرعة التعرف على المشكلات والاحتياجات المتعلقة بالمنظومة المائية، ودراسة الحلول المناسبة لها، مع مراعاة الجوانب الفنية والقانونية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على تعزيز التواصل والتنسيق المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما يدعم جهود الوزارة في التعامل مع مطالب المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، والحفاظ على الموارد المائية وتطوير البنية التحتية للمنظومة المائية.

وخلال اللقاء، تم مناقشة عدد من طلبات تغطية بعض المجاري المائية، حيث شدد الدكتور سويلم على أن أي طلبات تتعلق بتغطية المجاري المائية لا بد أن تخضع لدراسة فنية متأنية، للتأكد من عدم تأثيرها سلبًا على كفاءة شبكة الترع والمصارف وقدرتها على أداء وظائفها، مع الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة.

كما أكد على أهمية التعامل مع مشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، وضرورة التعاون بين أجهزة الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجهات المعنية للتوعية بمخاطر هذه الممارسات، والعمل على إيجاد حلول مستدامة للحفاظ على نظافة المجاري المائية وضمان قيامها بوظيفتها في توصيل المياه والحفاظ على نوعيتها.

كما تم مناقشة طلب استكمال تبطين أحد الترع، حيث وجه الدكتور سويلم أجهزة الوزارة المختصة بسرعة المعاينة والدراسة على الطبيعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للحالة الفنية والاشتراطات المعمول بها.

وتضمنت المناقشات كذلك عددًا من الطلبات الخاصة باستغلال بعض قطع الأراضي المملوكة للوزارة، حيث وجه الدكتور سويلم بدراسة هذه الطلبات من خلال الجهات المختصة، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وخطة الوزارة لاستثمار أملاكها.

وزير الموارد المائية والري مجلس النواب مجلس الشيوخ وزارة الموارد المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه بعد ارتفاعه في جميع البنوك

حازم إمام

«أزمات مُفتعلة».. حازم إمام يكشف حقيقة استفزاز حسام غالي وعماد متعب له في الاستديو التحليلي

الاهلي

حسام البدري: مواجهة الأهلي المصري ستكون صعبة.. ولم نفاوض حسين الشحات وياسر إبراهيم

الزمالك

عاجل | إحالة ناصر منسي للتحقيق وإيقافه عن التدريبات الجماعية

مواعيد غلق المحلات بعد تغيير الساعة

مواعيد غلق المحلات بعد تغيير الساعة

ناصر منسي

نجم الزمالك السابق: الأهلاوية انتقدوا ناصر منسي.. وماذا عن إمام عاشور؟

محمد هاني

محمد هاني يقترب من تمديد تعاقده مع الأهلي .. تفاصيل العرض المالي الجديد

الطقس اليوم

الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية والحرارة تهبط إلى 18 درجة ليلًا

ترشيحاتنا

مي سليم

مي سليم: مبسوطة بـ منى زكي وخلّصت تصوير مسلسل «عيلة تعمل عمايل»

في ذكرى رحيل جمال الغيطاني.. رحلة أديب نسج من التاريخ عالما روائيا

في ذكرى رحيل جمال الغيطاني.. رحلة أديب نسج من التاريخ عالما روائيا

الفنان عمرو يوسف

ضمن فعاليات موسم الرياض.. عمرو يوسف طيّار يعيش في أزمنة مختلفة من أجل حبيبته في «أنا مش عارفني»

بالصور

لوك جريء.. مي سليم تثير الجدل على السجادة الحمراء

مي سليم
مي سليم
مي سليم

أسود مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

بتقنيات جديدة .. بورشه باناميرا 2027 تظهر بتحديثات وتغييرات رياضية

بورشه باناميرا
بورشه باناميرا
بورشه باناميرا

خطر ارتفاع حرارة البطارية يُشعل تحركات «فولكس فاجن» لاستدعاء آلاف السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد