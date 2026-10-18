سويلم يلتقي عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة مطالب المواطنين

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، عددًا من أعضاء مجلس النواب، للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية والطلبات المقدمة من المواطنين، حيث التقى بكل النائبة ولاء هرماس عضو مجلس النواب، والسيد النائب جمال الفار عضو مجلس النواب، والنائبة بسمة هنداوى عضو مجلس الشيوخ.

وأكد الدكتور سويلم أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم أحد أهم حلقات التواصل مع المواطنين، بما يسهم في سرعة التعرف على المشكلات والاحتياجات المتعلقة بالمنظومة المائية، ودراسة الحلول المناسبة لها، مع مراعاة الجوانب الفنية والقانونية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على تعزيز التواصل والتنسيق المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما يدعم جهود الوزارة في التعامل مع مطالب المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، والحفاظ على الموارد المائية وتطوير البنية التحتية للمنظومة المائية.

وخلال اللقاء، تم مناقشة عدد من طلبات تغطية بعض المجاري المائية، حيث شدد الدكتور سويلم على أن أي طلبات تتعلق بتغطية المجاري المائية لا بد أن تخضع لدراسة فنية متأنية، للتأكد من عدم تأثيرها سلبًا على كفاءة شبكة الترع والمصارف وقدرتها على أداء وظائفها، مع الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة.

كما أكد على أهمية التعامل مع مشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، وضرورة التعاون بين أجهزة الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجهات المعنية للتوعية بمخاطر هذه الممارسات، والعمل على إيجاد حلول مستدامة للحفاظ على نظافة المجاري المائية وضمان قيامها بوظيفتها في توصيل المياه والحفاظ على نوعيتها.

كما تم مناقشة طلب استكمال تبطين أحد الترع، حيث وجه الدكتور سويلم أجهزة الوزارة المختصة بسرعة المعاينة والدراسة على الطبيعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للحالة الفنية والاشتراطات المعمول بها.

وتضمنت المناقشات كذلك عددًا من الطلبات الخاصة باستغلال بعض قطع الأراضي المملوكة للوزارة، حيث وجه الدكتور سويلم بدراسة هذه الطلبات من خلال الجهات المختصة، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وخطة الوزارة لاستثمار أملاكها.