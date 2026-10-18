رئيس الوزراء يستعرض نتائج قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة الطبية بـ أكتوبر الجديدة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حول نتائج قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بمنطقة غرب المطار بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، على مدار يومي ١٣ و ١٤ أكتوبر، بالتعاون مع مؤسسة ضي الخير للأعمال الإنسانية، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشارت الدكتورة نجلاء عبدالمنعم، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال التقرير، إلى ان القافلة ضمت عددًا من التخصصات الطبية المختلفة، إلى جانب تخصص الرمد، حيث تم تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وصرف الأدوية والنظارات الطبية، وتحويل الحالات التي تستدعي التدخلات الجراحية لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها، وذلك في إطار حرص اللجنة على الوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.



كما أوضحت الدكتورة نجلاء عبدالمنعم أن أعمال القافلة على مدار اليومين أسفرت عن الكشف على ١٢٠٣ مواطنين، حيث تم الكشف على 435 حالة في تخصص الرمد، وصرف 206 نظارات طبية للمواطنين المستحقين، إلى جانب تحديد 8 حالات تحتاج إلى إجراء عمليات رمد، فضلًا عن الكشف على 750 حالة من خلال العيادات الشاملة، وتحديد 4 حالات تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية، كما تم صرف جميع الأدوية المقررة للحالات التي تم توقيع الكشف عليها.

كما أعربت اللجنة عن تقديرها لمؤسسة ضي الخير للأعمال الإنسانية، لدورها في دعم وتنفيذ القافلة، مؤكدة أن هذه القافلة تمثل بداية للتعاون بين اللجنة والمؤسسة، مع العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز التعاون المشترك مع مؤسسة ضي الخير ومؤسسات المجتمع المدني، وتنفيذ المزيد من القوافل الطبية التي تستهدف المواطنين بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

وأكدت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات استمرار متابعة الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات رمد أو عمليات جراحية واستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها، بالتنسيق مع الجهات الطبية المعنية، إلى جانب العمل على تنظيم المزيد من القوافل الطبية بمختلف المحافظات، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين وتعزيز مظلة الحماية الصحية.