مي سليم: مبسوطة بـ منى زكي وخلّصت تصوير مسلسل «عيلة تعمل عمايل»

كشفت الفنانة مي سليم تفاصيل أعمالها الفنية، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته التاسعة.

وقالت مي سليم، إنها انتهت من تصوير مسلسل عيلة تعمل عمايل، وتنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها لديها عدد من الأعمال المعروضة عليها في الموسم الدرامي الرمضاني، وسوف تحسم قرارها خلال أيام.

وأعربت مي سليم، عن سعادتها بتكريم الفنانة منى زكي، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته التاسعة.

أعمال مي سليم

وكانت آخر أعمال الفنانة مي سليم مشاركتها في مسلسل «السجل الأسود»، إلى جانب عدد من النجوم، بينهم خالد سليم، منذر رياحنة، هالة فاخر، ومحمد نجاتي.

والمسلسل من تأليف ياسر بدوي، وإخراج جميل جميل المغازي.