منال عوض: تنفيذ 4 برامج تدريبية لتأهيل الكوادر المحلية بسقارة

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الحادي عشر بمركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الأحد، خلال الفترة من 18 وحتى 22 أكتوبر 2026، وذلك ضمن الخطة التدريبية للوزارة للعام 2026/2027، وفي إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير قدرات العاملين بالإدارة المحلية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بمختلف المحافظات.

الدورات التدريبية

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تعمل على تنويع المسارات والبرامج التدريبية بما يتناسب مع طبيعة المهام والمسؤوليات المختلفة للعاملين بالمحليات، مع الاهتمام بتطوير المهارات التخصصية والإدارية، وتعزيز كفاءة منظومة التواصل المؤسسي، ورفع جاهزية الكوادر المعنية بالتعامل مع الطوارئ والأزمات، بما يدعم كفاءة العمل الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الأسبوع التدريبي الحادي عشر يتضمن تنفيذ أربعة برامج تدريبية، تشمل برنامج إعداد حقائب تدريبية للمحليات طبقًا لمواصفات الأيزو رقم (1)، وبرنامج إعداد مدير عام العلاقات العامة والإعلام رقم (1)، والدورة التأهيلية للعاملين بمراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب استكمال برنامج إعداد سكرتير مركز ومدينة وحي رقم (1)، بما يسهم في تطوير المهارات المهنية والتخصصية للعاملين وتعزيز قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز التنمية المحلية بسقارة، أن برامج الأسبوع الحالي تجمع بين تطوير منظومة التدريب وفقًا لمعايير الجودة، وتأهيل الكوادر المسؤولة عن العلاقات العامة والإعلام، ورفع كفاءة العاملين بمراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يتيح معالجة احتياجات عملية متخصصة، ويدعم التكامل بين مختلف قطاعات العمل المحلي، بما ينعكس على كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة لمتطلبات العمل.