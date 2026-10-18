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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

146 حالة استفادت من قافلة طبية بوحدة المستعمرة الصحية في القصير

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله


وقّعت القافلة الطبية الشاملة بوحدة المستعمرة الصحية بمدينة القصير الكشف الطبي على 146 حالة بالمجان، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في إطار جهود دعم الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.


وانطلقت أعمال القافلة بالتنسيق بين محافظة البحر الأحمر ومديرية الشؤون الصحية وإدارة القوافل العلاجية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء أحمد حسن صقر، رئيس مدينة القصير.


6 خدمات طبية ضمن القافلة
وشملت الخدمات المقدمة للمواطنين عيادات الباطنة والأسنان والأطفال، إلى جانب خدمات تنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم، وإجراء التحاليل الطبية اللازمة، مع إتاحة الفحوصات والخدمات العلاجية بالمجان.


وتستهدف القوافل الطبية تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير حصولهم على الرعاية الصحية، من خلال الوصول بالخدمات الطبية إلى المناطق المختلفة، ودعم جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات الصحية.


وتأتي القافلة ضمن جهود محافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية، لتنفيذ المبادرات الصحية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بجودة حياة المواطنين.
 

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