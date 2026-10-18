وفاة متظاهر فرنسي نتيجة سكتة قلبية تنفسية في احتجاجات عنيفة بباريس

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الأحد، وفاة أحد المتظاهرين نتيجة "سكتة قلبية تنفسية" خلال احتجاجات باريس السبت، وفقال لما أفادت وكالة فرانس برس.

وأعلنت الشرطة في باريس، اعتقال رقماً قياسياً بلغ 855 شخصاً في العاصمة خلال المظاهرات التي اجتاحت فرنسا مساء أمس.

وأضافت مديرية الشرطة أن 13 من رجال الشرطة والدرك أصيبوا خلال الاشتباكات التي اندلعت على هامش المظاهرات الحاشدة.

وشهدت فرنسا يوماً جديدا من الفوضى العارمة، امتدت فيه أعمال الشغب والنهب من باريس إلى مرسيليا وليموج، لتطغى على احتجاجات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف ضد غلاء المعيشة، وذلك قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية.

وفي العاصمة باريس تم نهب مئات المتاجر والمؤسسات، وانتشر الحطام وهياكل الدراجات المحترقة في الشوارع.

وقالت السلطات المحلية إن "شوارع بأكملها خُرّبت بشكل منهجي"، بحسب وكالة فرانس برس.

ونفذت مجموعات صغيرة من الشبان عمليات نهب منظمة لمتاجر شهيرة مثل "جاليري لافاييت" و"لويس فيتون"، حيث عمدوا، وهم يرتدون أقنعة وقفازات، إلى تعطيل كاميرات المراقبة قبل تحطيم الواجهات الزجاجية واقتحام المتاجر، وفي مدن مرسيليا جنوباً وليل شمالاً وبوردو جنوب غرب، اقتحم متظاهرون مباني بلديات ومحافظات وخربوها.

أما في ليموج وسط البلاد، فقد أتى حريق على جزء كبير من مبنى البلدية، وهو صرح تاريخي يعود إلى القرن التاسع عشر، وفق السلطات المحلية.