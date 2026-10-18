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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية : توزيع 1250 حقيبة ومستلزمات مدرسية على الطلاب غير القادرين

تضامن الاجتماعي بالغربية
تضامن الاجتماعي بالغربية
الغربية أحمد علي

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية اليوم عن تمكن جمعية الأورمان في توزيع 1250 حقيبة ومستلزمات مدرسية على الطلاب الأيتام غير القادرين بمختلف قرى ومراكز محافظة الغربية، تحت إشراف وتنسيق كامل مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

توجيهات تضامن الغربية 

وجاء ذلك في إطار دعم المسيرة التعليمية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً.

دعم الأسر والعائلات 

وأكد العميد الدكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن الهدف الرئيسي من توزيع الشنط والأدوات المدرسية هو تقديم الدعم اللازم للطلاب لضمان استكمال مسيرتهم التعليمية، فضلاً عن توفير حياة كريمة لهم ولذويهم من أولياء الأمور عبر مساندتهم في مواجهة الالتزامات المادية للأعام الدراسية.

رفع كفاءة الخدمات 


وفي السياق ذاته، أشار اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن الجمعية حرصت على اختيار الطلاب المستفيدين بكل دقة بناءً على أبحاث ميدانية واجتماعية شاملة، أجريت بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، للتحقق من استحقاق الحالات ورصد الأسر الأكثر احتياجاً في النجوع والقرى النائية.

تحسين خدمات المواطنين 


وأضاف "شعبان" أن هذه المبادرة تتكامل مع سلسلة المبادرات والأنشطة المجتمعية التي تنفذها الجمعية في قطاع التعليم، والتي تشمل دعم المدارس وتكريم الطلاب المتفوقين، إلى جانب تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية الشاملة للأيتام والأسر الأولى بالرعاية، تحفيزاً لهم على التميز وبناء مستقبل أفضل.

تنفيذ المبادرات الاقتصادية 


والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان تواصل تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية والإنسانية بالغربية، والتي لا تقتصر على الدعم التعليمي فحسب، بل تمتد لتشمل تحسين بيئة السكن للأسر الأولى بالرعاية، تقديم المساعدات الموسمية، وتوفير المشروعات التنموية الصغيره لتمكين الأسر اقتصادياً تحقيقاً لرؤية مصر 2030 م .

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي دعم الأسر والعائلات الغير قادرين تحسين خدمات المواطنين

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