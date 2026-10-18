إحباط تهريب 55.5 جرام ماريجوانا بمطار الغردقة

نجحت السلطات الجمركية بمطار الغردقة الدولي في إحباط محاولة تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر، بلغت 55.5 جرامًا، كانت بحوزة أحد الركاب القادمين من تركيا، وذلك خلال إنهاء إجراءات التفتيش الجمركي بالمطار.

الاشتباه في راكب قادم من تركيا

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اشتباه أم هاشم أمين، مأمور الجمرك، في أحد الركاب القادمين على رحلة طيران من مطار صبيحة الدولي بتركيا، أثناء مروره من بوابة اللجنة الجمركية لإنهاء الإجراءات.

وعلى الفور، جرى تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مأمور الفحص محمود فخري عبد الحافظ، وبإشراف محمد صبحي سعيد، ومشرف الفحص أحمد جمال، مدير إدارة الفحص، حيث أكدت نتائج الفحص صحة الاشتباه.

العثور على الماريجوانا مخبأة بين الأمتعة

وبتكليف عمر محمد ناصر، مأمور الجمرك، بتفتيش الحقائب تفتيشًا دقيقًا، عُثر على كيس أسود يحتوي على 55.5 جرامًا من نبات عشبي أخضر يُشتبه في كونه مخدر الماريجوانا، كان مخبأ بعناية بين أمتعة الراكب.

تحرير محضر جمركي والتحفظ على المضبوطات

وعقب ضبط المضبوطات، تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 9 لسنة 2026، مع التحفظ على المضبوطات وتحريزها.

وشارك في جرد وتحريز المضبوطات مأمورا الجمرك شيرين محمد وأحمد عمر عبد العظيم، بحضور سيف الدين أحمد من إدارة الأمن الجمركي، وتحت إشراف عبد المحسن الشعيني، مدير الإدارة.

وجرت الواقعة برئاسة هشام محمود شرارة، مدير جمرك مطار الغردقة الدولي، في إطار جهود الأجهزة الجمركية لتشديد الرقابة على المنافذ الجوية والتصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة والممنوعات.