فيتنام ورابطة التجارة الحرة الأوروبية يوقعان اتفاقية تجارة حرة في هانوي

وقعت فيتنام اليوم /الأحد/ اتفاقية تجارة حرة مع أربع دول أوروبية في العاصمة الفيتنامية هانوي، في مسعى لتنويع أسواقها في ظل التعريفات الجمركية الأمريكية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية.

وقالت الحكومة الفيتنامية - في بيان - إن الاتفاقية، التي وُقعت بحضور الرئيس الفيتنامي تو لام وممثلي حكومات الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية التي تضم أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، تهدف إلى إنهاء الرسوم الجمركية أو خفضها على واردات المنتجات الصناعية والزراعية والمأكولات البحرية.

وأضافت أن الاتفاقية تظهر عزم الأطراف على تعزيز النظام التجاري المبني على القواعد وسط استمرار التقلبات في الاقتصاد العالمي؛ مضيفة أنه من المتوقع أن تساعد الاتفاقية البلاد على تنويع أسواقها الاستيرادية والتصديرية، وزيادة إندماجها في سلاسل القيمة العالمية.

وكانت فيتنام - الاقتصاد الأسرع نموا في جنوب شرق آسيا - ورابطة التجارة الحرة الأوروبية قد اختتمت المفاوضات في يوليو الماضي، بعد ما يزيد على عقد من الزمان من بدء محادثات التجارة الحرة رسميا بينهما في عام 2012.

وتأتي هذه الاتفاقية بعد سلسلة من التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسببت في اضطراب التجارة العالمية، وأدت إلى فرض ضرائب ضخمة على صادرات فيتنام إلى الولايات المتحدة؛ في ظل استمرار المفاوضات مع واشنطن.

يذكر أن حجم التجارة الثنائية بين فيتنام ورابطة التجارة الحرة الأوروبية بلغ العام الماضي 4.8 مليار يورو، وذلك وفقا لبيانات الرابطة.

وكانت الآلات الكهربائية والميكانيكية والأسماك والأدوية من أبرز صادرات دول الرابطة إلى فيتنام. فيما شكلت الآلات، والأحذية، والملابس أهم الصادرات الفيتنامية إلى دول الرابطة.