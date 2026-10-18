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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات الروسية تدمر سفينة شحن عملت لصالح القوات الأوكرانية

القوات الروسية تدمر سفينة شحن عملت لصالح القوات الأوكرانية
القوات الروسية تدمر سفينة شحن عملت لصالح القوات الأوكرانية
أ ش أ

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية نفذت فجر اليوم / الأحد /، ضربات جماعية باستخدام طائرات مسيرة على مراكز لوجستية وموان أوكرانية، بالإضافة إلى سفن بحرية منتشرة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية - أن القوات الروسية دمّرت سفينة شحن وقاربا أوكرانيًا مسيرًا، عملا لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، في مياه البحر الأسود.

وأشار البيان إلى أنه تم استهداف سفينة شحن تحمل بضائع عسكرية وبضائع ذات استخدام مزدوج، أثناء عبورها البحر على بعد 30 كم شرق ميناء أوديسا، لافتا إلى أن الاستطلاع الجوي رصد أيضًا زورقًا مسيرًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية متجهًا نحو الساحل الروسي.

وخلص البيان إلى أن إصابة دقيقة من قبل مشغل طائرة "لاننسيت" الروسية المسيرة، أدت إلى إلحاق أضرار بالغة بالزورق المسيّر وتعطيله تمامًا، ورصدت أنظمة المراقبة الموضوعية انفجاره وتدميره الكامل بعد فترة وجيزة.

وتابعت الوزارة، في بيانها، "تم استهداف مركز "نوفايا بوشتا" اللوجستي في ريفني، حيث كان يُخزَّن ويُوزَّع شحنات ذات استخدام مزدوج، من بينها مكونات طائرات مسيّرة متوسطة وبعيدة المدى".

ومنذ منتصف يوليو الماضي، دأب الجيش الروسي يوميًا، على استهداف أصول الصناعة والنقل والسفن ومرافق التخزين الداعمة لقوات نظام كييف.

وزارة الدفاع الروسية القوات الروسية ضربات جماعية باستخدام طائرات مسيرة مراكز لوجستية وموان أوكرانية

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