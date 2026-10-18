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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

متظاهرون يحرقون مبنى بلدية فرنسي صمد 143 عاما في وجه حربين عالميتين

احتراق مبنى بلدية ليموج التاريخي في جنوب غرب فرنسا
احتراق مبنى بلدية ليموج التاريخي في جنوب غرب فرنسا
خاطر عبادة

أشعل متظاهرون النار في مبنى بلدية ليموج التاريخي في جنوب غرب فرنسا، الذي صمد 143 عاماً منذ تشييده عام 1883 ونجا من حربين عالميتين، وذلك مع تصاعد أعمال الشغب الدامية التي اجتاحت البلاد.


وأظهر مقطع فيديو حصد 1.4 مليون مشاهدة على منصة X لحظة انهيار القاعة التاريخية، التي كان لها دور بارز في المقاومة الفرنسية خلال الحرب العالمية الثانية، بينما احترق برج الجرس الخاص بها وتهاوى.

نهب مئات المتاجر


وفي مشاهد أخرى متداولة، ظهر أصحاب متاجر وهم يقفون عاجزين بينما يعيث لصوص الفوضى في الممرات التجارية ويملؤون الحقائب بالبضائع المسروقة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز في بيان مساء السبت، إن 60 من عناصر إنفاذ القانون أُصيبوا خلال اشتباكات السبت، نُقل اثنان منهم إلى المستشفى فاقدين للوعي.

وأكد نونيز تسجيل عمليات نهب أو محاولات نهب في مدن عدة، بينها باريس وروان ونانت وتولوز ومرسيليا.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو في بيان: "لن نخضع للترهيب"، مشدداً على أن المتسببين في الأضرار يجب أن يتحملوا كلفتها.


وبدا لافتاً أن عدداً من مثيري الشغب استخدموا الخبز الفرنسي "الباغيت" كسلاح، حيث ظهر بعضهم بأقنعة سوداء كاملة وهم يرشقون الشرطة بأرغفة الخبز مع تصاعد حدة المواجهات.

وفاة متظاهر في احتجاجات باريس


أعلنت الشرطة الفرنسية، الأحد، وفاة أحد المتظاهرين جراء "سكتة قلبية تنفسية" نتيجة توقف القلب والتنفس، خلال احتجاجات باريس السبت، وفقال لما أفادت وكالة فرانس برس.
وأشارت الشرطة إلى اعتقال رقماً قياسياً بلغ 855 شخصاً في العاصمة خلال المظاهرات التي اجتاحت فرنسا مساء أمس. 


وأضافت أن 13 من رجال الشرطة والدرك أصيبوا خلال الاشتباكات التي اندلعت على هامش المظاهرات الحاشدة.
وشهدت فرنسا يوماً جديدا من الفوضى العارمة، امتدت فيه أعمال الشغب والنهب من باريس إلى مرسيليا وليموج، لتطغى على احتجاجات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف ضد غلاء المعيشة، وذلك قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية.

مبنى بلدية ليموج فرنسا احتجاجات فرنسا

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