الرئيس الفرنسي يزور الكويت غدا ضمن جولة خليجية تشمل 4 دول

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولة خليجية غدا / الاثنين /، تتضمن 4 دول، يستهلها بزيارة رسمية إلى الكويت، حيث سيجري مباحثات مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وترتبط فرنسا والكويت بعلاقات وثيقة وواسعة النطاق، عززتها زيارة أمير الكويت إلى فرنسا في يوليو 2025 بدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي تزامنت مع احتفالات باريس بعيدها الوطني في 14 يوليو 2025.

وأسفرت الزيارة عن توقيع إعلانين للنوايا، الأول يتعلق بالشراكة الاستثمارية الاستراتيجية الفرنسية الكويتية للفترة 2025-2035، والثاني بتعزيز التعاون الثقافي والاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية في عام 2026.

وقد سبقت زيارة أمير الكويت إلى فرنسا زيارة قام بها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إلى الكويت في أبريل 2025، عززت بدورها الشراكة بين البلدين.

وعقب زيارته إلى الكويت من المقرر أن يتوجه الرئيس الفرنسي إلى الإمارات، حيث سيلتقي رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، وستتركز المحادثات بالدرجة الأولى، وفقا للإليزيه، على مسائل الدفاع، والأمن، والتكنولوجيات الجديدة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، حيث يجري حاليا بناء مركز للبيانات في فرنسا بتمويل من صناديق استثمار إماراتية، وذلك في إطار اتفاق استثماري بين البلدين بقيمة 50 مليار يورو.

ومن المنتظر أن يتوجه الرئيس ماكرون بعد غد / الثلاثاء / إلى البحرين ثالث محطات جولته الخليجية، حيث سيلتقي ملك البحرين حمد بن عيسى، فيما سينطلق ماكرون بعدها إلى قطر آخر محطات جولته الخليجية حيث سيقوم بزيارة تمتد ليومين.