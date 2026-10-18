استعدادًا للموسم الشتوي.. تحركات مكثفة من وزارة الزراعة لدعم المزارعين بالقرى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تشكيل ولجان مرور ميداني مكثفة لمتابعة المجمعات بمختلف محافظات الجمهورية، للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها التام لتقديم الأنشطة والخدمات الإرشادية والزراعية بالتزامن مع انطلاق الموسم الزراعي الشتوي، وذلك بتكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار المتابعة المستمرة لانتظام العمل والمتابعة الميدانية بالمجمعات الخدمية والإرشادية التابعة للوزارة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ووجه وزير الزراعة اللجان الميدانية بالتفتيش والمتابعة الدورية للتعرف على الاحتياجات الفعليّة للمجمعات الإرشادية وتذليل أي عقبات أمام سير العمل، فضلا عن تكثيف البرامج والأنشطة الإرشادية الموجهة للمزارعين، بهدف تقديم الدعم الفني والتوصيات الزراعية اللازمة في وقتها المناسب، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات الزراعية المُقدمة وتحسين الإنتاجية.

وأكد فاروق أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص وزارة الزراعة الدائم على وصول الخدمة الإرشادية إلى جموع المزارعين في مختلف القرى والمراكز، وتفعيل الدور الحيوي والمحوري للمجمعات الخدمية والإرشادية في دعم التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للنهوض بالريف المصري.