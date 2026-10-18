تداول 22 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 10 سفن وغادرته 12 آخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووصل إجمالي الموجود بالميناء إلى 31 سفينة .

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم / الأحد / ، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25 ألفا و471 طنا تشمل 8310 أطنان يوريا و 6450 طن جبس معبأ و 3230 طن مولاس و 1000 طن ذرة و 6481 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33 ألفا و279 طنا تشمل: 4400 طن حديد و 2357 طن عدس و 1150 طن بازلاء و 1419 طن خشب زان و 2400 ابلاكاش و 10900 طن ذرة و 4517 طن خردة و 3250 طن فول و 1400 طن بذرة كتان و 923 طن مواسير و563 طن معدات أوناش .

وأوضح أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1517 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 53 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2474 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص إلى 15 ألفا و431 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 2608 حركات .